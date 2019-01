PEC Zwolle heeft in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo zijn tweede zege onder trainer Jaap Stam geboekt: 0-2. In Rotterdam won Excelsior de degradatiekraker tegen De Graafschap met 2-0 en in Limburg won FC Emmen in blessuretijd bij VVV-Venlo: 2-3.

Mike van Duinen bracht PEC na een kwartier spelen op voorsprong tegen Heracles. De aanvaller volleerde de bal binnen uit een corner van Pelle Clement.

Tien minuten na rust verdubbelde Lennart Thy de voorsprong voor PEC. De spits kon nog net zijn voet tegen een voorzet van Younes Namli aanzetten.

Heracles kreeg even later de uitgelezen kans op de aansluitingstreffer na een overtreding van Kingsley Ehizibue op Adrián Dalmau in het zestienmetergebied. Mickey van der Hart keerde echter de penalty van Kristoffer Peterson. Daarna creëerden beide ploegen nauwelijks kansen meer.

Door de overwinning klimt PEC, dat vorige week het debuut van Stam opluisterde met een 3-1-zege op Feyenoord, naar de elfde plaats. Heracles bezet de achtste plaats.

Excelsior klopt De Graafschap in kelderkraker

In het Van Donge & De Roo Stadion konden Excelsior en De Graafschap het publiek in de eerste helft nauwelijks vermaken. Youssef El Jebli kreeg voor rust namens de Doetinchemmers de beste kans, maar zijn poging ging via een verdediger van de thuisploeg over.

Ook na rust creëerden beide ploegen aanvankelijk weinig kansen. Een kwartier voor tijd kwam Luigi Bruins wel tot scoren voor Excelsior. Hij maaide in eerste instantie over de bal heen, maar schoot vervolgens wel raak.

In blessuretijd besliste Mounir El Hamdaoui de wedstrijd. Hij kopte raak uit een voorzet van Robin van der Meer en was daarmee voor het eerst in 21 competitieduels trefzeker.

Excelsior stijgt door de zege naar de vijftiende plaats. De Kralingers hebben een punt meer dan nummer FC Groningen, die zaterdag met 2-1 verloor bij PSV. De Graafschap blijft hekkensluiter en heeft een punt minder dan nummer zeventien NAC Breda.

Emmen in blessuretijd langs VVV

In De Koel bracht Johnatan Opoku VVV in de twintigste minuut met een intikker op voorsprong. Vijf minuten later schoof Alexander Bannink de bal langs doelman Lars Unnerstall en bracht Emmen op gelijke hoogte.

De Drentenaren kwamen na ruim een uur spelen op voorsprong via Jafar Arias, die raak kopte uit een voorzet van Anco Jansen. Vier minuten later zorgde Opoku wederom met een intikker voor de gelijkmaker van VVV.

De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar diep in blessuretijd pakte Emmen toch nog de drie punten. Michael Chacón schoof de bal met links langs Unnerstall.

Door de zege stijgt Emmen naar de dertiende plaats. VVV neemt de zevende plaats op de ranglijst in.

