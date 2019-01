Manchester City heeft zich zaterdag eenvoudig geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. De ploeg van manager Josep Guardiola haalde met 5-0 uit tegen Burnley. Everton liet zich met 3-2 verrassen door Millwall en West Ham United blameerde zich met een 4-2-nederlaag bij Wimbledon.

Gabriel Jesus opende halverwege de eerste helft in het Etihad Stadium de score voor City tegen Burnley. Kort na rust verdubbelde Bernardo Silva de marge en even later maakte Kevin De Bruyne er met een fraai afstandsschot 3-0 van.

Een kwartier voor tijd breidde City de voorsprong verder uit dankzij een eigen doelpunt van Kevin Long en in de slotfase bepaalde Sergio Aguero de eindstand uit een strafschop.

In The Den ging Everton in de slotfase onderuit tegen Millwall. Murray Wallace maakte diep in blessuretijd uit een klutssituatie de winnende treffer voor de ploeg uit het Championship.

De 'Toffees' kwamen vlak voor rust op voorsprong door een goal van Richarlison. Nog voor de onderbreking tekende Lee Gregory voor de gelijkmaker. Cenk Tosun zorgde zo'n twintig minuten voor tijd voor de 1-2 van de bezoekers, waarna Jake Cooper Millwall opnieuw langszij bracht.

Millwall viert de 2-2 van Jake Cooper tegen Everton

West Ham laat zich verrassen door Wimbledon

West Ham kwam tegen Wimbledon met 3-0 achter door twee doelpunten van Scott Wagstaff en een treffer van Kwesi Appiah. De 'Hammers' knokten zich nog terug via goals van Lucas Pérez en Felipe Anderson. In de slotfase beslite Toby Sibbick de wedstrijd.

Wolverhampton Wanderers ontsnapte aan uitschakeling tegen Shrewsbury Town, dat uitkomt in de League One: 2-2. De nummer acht van de Premier League kwam pas in blessuretijd op gelijke hoogte via een treffer van Matt Doherty. Door het gelijkspel moet er een replay aan te pas komen.

De 'Wolves' kwamen in de tweede helft met 2-0 achter in Shrewsbury door doelpunten van Greg Docherty en Luke Waterfall. Een kwartier voor tijd zorgde Raúl Jiménez voor de aansluitingstreffer.

Matt Doherty juicht na zijn gelijkmaker voor Wolverhampton tegen Shrewsbury. (Foto: Pro Shots)

Janmaat met Watford te sterk voor Newcastle

Daryl Janmaat bereikte met Watford wel de achtste finales van de FA Cup. De 'Hornets' waren op St. James' Park met 0-2 te sterk voor Newcastle United. Andre Gray en Isaac Success waren trefzeker namens Watford, waar Janmaat de hele wedstrijd meedeed.

Jürgen Locadia en Davy Pröpper moeten met Brighton & Hove Albion op herhaling tegen West Bromwich Albion. De wedstrijd in het Amex Stadium eindigde in 0-0. Locadia werd zo'n twintig minuten voor tijd gewisseld en Pröpper viel kort daarvoor in.

In het Liberty Stadium bereikten Erwin Mulder, Leroy Fer en Mike van der Hoorn met Swansea City wel de achtste finales. De Welshe formatie klopte Gillingham FC, dat uitkomt in de League One, met 4-1.

Rajiv van La Parra bleef op de bank bij Middlesbrough, dat in blessuretijd een 1-0-voorsprong uit handen gaf tegen Newport County: 1-1.