Sporting CP heeft zaterdag de Taça da Liga, het tweede bekertoernooi in Portugal gewonnen. De ploeg van coach Marcel Keizer versloeg FC Porto in de finale na strafschoppen. In Spanje leverde Quincy Promes met een doelpunt en een assist een belangrijke bijdrage aan een 5-0-thuiszege van Sevilla op Levante.

Het duurde lang tot er gescoord werd in Braga. Pas elf minuten voor tijd kwam Porto op voorsprong door een doelpunt van Fernando.

Sporting leek op weg naar een nederlaag, maar in blessuretijd bracht Bas Dost zijn ploeg uit een strafschop op gelijke hoogte. Daarna werd er niet meer gescoord, waardoor er direct een strafschoppenreeks aan te pas kwam.

Die serie werd met 3-1 gewonnen door Sporting. Dost benutte de eerste penalty voor de formatie uit Lissabon. Bij Porto misten Eder Militao, Hernani en Felipe.

Het is de eerste prijs voor Sporting onder Keizer en de tweede keer dat de ploeg de Taça da Liga verovert. Vorig seizoen wonnen de 'Leões' dit bekertoernooi ook.

Promes in slotminuut trefzeker voor Sevilla

Promes, die de hele wedstrijd in het veld stond, schoot in de laatste minuut de 5-0 binnen voor Sevilla. De 27-jarige aanvaller miste een strafschop, maar hij gleed de bal in de rebound alsnog achter doelman Oier Olazábal en maakte zijn eerste competitietreffer voor Sevilla.

Wissam Ben Yedder had drie minuten na rust al voor de openingstreffer gezorgd namens de thuisploeg. André Silva vergrootte de marge niet lang daarna naar twee op aangeven van Promes en Franco Vazquez gooide het duel in de 71e minuut op slot.

Tien minuten voor tijd werd het nog 4-0 nadat Promes in het strafschopgebied werd neergelegd en Pablo Sarabia van 11 meter raak schoot. De Nederlander ging in de laatste minuut zelf achter de bal staan nadat Sevilla opnieuw een strafschop kreeg en kwam ondanks zijn misser met de schrik vrij.

Maximilian Wöber maakte zaterdag zijn debuut voor Sevilla. De Oostenrijkse verdediger, die deze maand voor een bedrag van 10,5 miljoen euro overkwam van Ajax, speelde de hele wedstrijd.

Door de klinkende overwinning stijgt Sevilla voorlopig naar de derde plek in de Primera División. De formatie van Promes en Wöber heeft net als Real Madrid 36 punten, maar de 'Koninklijke' speelt zondagavond nog een uitwedstrijd tegen Espanyol.

Atlético Madrid boekt zakelijke zege op Getafe

Atlético Madrid verhoogde de druk op koploper FC Barcelona door Getafe met 2-0 te verslaan. De eindstand was voor rust al bereikt door doelpunten van Antoine Griezmann en Saúl Níguez.

Griezmann opende na 27 minuten de score in het Wanda Metropolitano, waarna Saúl er tien minuten later ook 2-0 van maakte. De middenvelder sloeg van dichtbij toe in de rebound.

Santiago Arias deed de hele wedstrijd mee bij Atlético. Getafe eindigde de wedstrijd met negen man na rode kaarten voor Dakonam Djene en Leandro Cabrera in de laatste minuten van de wedstrijd.

Door de zege van Atlético staat koploper FC Barcelona nog twee punten voor. De Catalanen gaan zondag op bezoek bij Girona (aftrap 16.15 uur).

Napoli morst punten bij AC Milan

Napoli verspeelde in de achtervolging op koploper Juventus twee punten. De nummer twee van de Serie A bleef in San Siro op 0-0 steken tegen AC Milan dat vierde staat. Napoli is door het gelijkspel op 48 punten gekomen. Dat zijn er acht minder dan 'Juve' dat zondag bij Lazio speelt.

Bij Milan kwam de Poolse aanwinst Krzysztof Piatek in de tweede helft in de ploeg. Piotr Zielinski kreeg voor Napoli in de slotfase in een counter een grote kans om zijn ploeg alsnog de drie punten te bezorgen. De middenvelder schoot de bal echter op doelman Gianluigi Donnarumma.

Bij de bezoekers uit Napels kreeg Fabián Ruiz in blessuretijd zijn tweede gele kaart wegens hands. In de eerste helft had Ruiz ook al hands gemaakt. Ook Napoli-coach Carlo Ancelotti werd in de slotfase naar de tribune gestuurd.

