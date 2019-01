In navolging van bondscoach Lionel Scaloni is ook de Argentijnse legende César Luis Menotti ervan overtuigd dat Lionel Messi spoedig terugkeert bij het Argentijnse elftal.

De sterspeler van FC Barcelona heeft sinds het WK geen minuut gespeeld voor het team. Op het toernooi in Rusland werd Argentinië direct na de groepsfase uitgeschakeld. Het kostte bondscoach Jorge Sampaoli zijn baan.

De tachtigjarige Menotti, die in 1978 als bondscoach met Argentinië ten koste van Oranje de wereldtitel pakte, werd vrijdag gepresenteerd als de nieuwe directeur van alle nationale ploegen in Argentinië.

Een van zijn taken wordt om ervoor te zorgen dat het vlaggenschip weer op topniveau gaat presteren. Veel zal afhangen van of Messi terugkeert bij de 'Albiceleste', maar Menotti weet zeker dat dat gaat gebeuren. "Daar heb ik geen twijfel over. Hij zal erbij zijn", aldus de oud-spits.

​'Goed gevoel over terugkeer Messi'

Eerder sprak ook bondscoach Scaloni de verwachting uit dat zijn sterspeler er snel weer bij is. "Ik heb er een goed gevoel over. We hopen dat hij terugkomt", zei hij donderdag al.

Argentinië speelt op vrijdag 22 maart in eigen huis een oefenwedstrijd tegen Venezuela en Menotti hoopt dat de 32-jarige Messi er dan alweer bij is.

De ploeg is momenteel in voorbereiding op de Copa América. Dat toernooi wordt komende zomer in Brazilië gehouden. Het toernooi vindt van 13 juni tot en met 7 juli plaats in vijf Braziliaanse steden. Argentinië zit in de groep bij Colombia, Paraguay en gastspeler Qatar.