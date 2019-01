Manager Ole Gunnar Solskjaer wil ondanks het succes dat hij met Manchester United boekt, niet te hard van stapel lopen. De Noor won sinds zijn aanstelling ook zijn achtste duel voor 'The Red Devils' door in de FA Cup Arsenal te kloppen (1-3).

Door de uitstekende resultaten wordt de roep om Solskjaer ook volgend jaar voor de groep te zetten steeds sterker. Sinds de voormalige aanvaller van United de taken van de ontslagen José Mourinho overnam, zijn niet alleen de resultaten beter, maar is ook het spel met sprongen vooruit gegaan.

Solskjaer zelf zegt niet bezig te zijn met een vaste aanstelling op Old Trafford. Hij keert in principe na dit seizoen terug naar Molde FK. United heeft de oud-speler van de club tot het eind van dit seizoen gehuurd van de Noorse club.

"Ik laat me niet gek maken", zei Solskjaer vrijdag na afloop van het duel. "Mijn taak is om het elftal beter te maken, de spelers beter te maken en vooruit te kijken naar de volgende wedstrijd."

'Stonden stukken beter dan tegen Tottenham'

Tegen Arsenal had Solskjaer wederom een nieuwe tactische vondst. Hij zette spits Romelu Lukaku op de rechterflank en posteerde middenvelder Jesse Lingard in de spits. Lukaku was vanaf die plek goed voor twee assists.

"Romelu heeft vaker op die plek gestaan, onder meer op het WK met België tegen Brazilië", verklaarde Solskjaer. "We weten hoe sterk hij is, hij houdt de bal uitstekend vast en laat andere spelers daardoor loopacties maken. Hij gaf een fraaie pass op Alexis Sánchez, die het knap afmaakte."

Volgens de oud-international zet United enorme stappen. "Vooral als team. We stonden veel beter dan tegen Tottenham een paar weken geleden. Toen werden we gered door David de Gea."

Nu United in de vijfde ronde van de FA Cup staat, kan de aandacht naar de competitie. Daarin staat dinsdag een thuisduel met Burnley op het programma. "Dat wordt een belangrijke wedstrijd", aldus Solskjaer. "Voor nu kunnen we achterover leunen en kijken wat de andere ploegen in de FA Cup doen."