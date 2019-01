Manchester United blijft uitstekend presteren onder manager Ole Gunnar Solskjaer. 'The Red Devils' wonnen vrijdag met 1-3 op bezoek bij Arsenal in de vierde ronde van de FA Cup.

Alexis Sánchez (0-1), Jesse Lingard (0-2) en Anthony Martial (1-3) maakten de doelpunten van United, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang (1-2) tot scoren kwam namens Arsenal.

De treffer van Sánchez was bijzonder omdat de Chileense aanvaller in de winterstop van vorig seizoen de overstap maakte van Arsenal naar United.

United heeft nu sinds de aanstelling van Solskjaer in december als opvolger van de ontslagen José Mourinho al zijn wedstrijden gewonnen (zes in de Premier League en twee in de FA Cup).

United is daardoor opgeklommen naar de vijfde plaats op de ranglijst, met nog altijd wel zestien punten achterstand op koploper en aartsrivaal Liverpool (44 om 60 punten).

Later dit weekeinde komen onder andere Manchester City (thuis tegen Burnley), Tottenham Hotspur (uit tegen Crystal Palace) en Chelsea (thuis tegen Sheffield Wednesday) in actie in de vierde ronde van de FA Cup.

Rekik met Hertha gelijk tegen Schalke

Karim Rekik speelde vrijdag met Hertha BSC in eigen huis gelijk tegen Schalke 04. Beide ploegen moesten na een enerverende wedstrijd genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel.

Alle doelpunten vielen in de eerste helft en kwamen op naam van Yevhen Konoplyanka (0-1), Marko Grujic (1-1), voormalig Heracles Almelo- en sc Heerenveen-spits Mark Uth (1-2) en Vedad Ibisevic (2-2).

Rekik deed de hele wedstrijd mee bij Hertha en mocht nog van geluk spreken dat hij in de eerste helft een gele in plaats van een rode kaart ontving voor een harde overtreding.

Hertha en Schalke blijven door de remise respectievelijk de nummers zeven en twaalf van de Bundesliga, maar kunnen later dit weekeinde een aantal plaatsen zakken.

Koploper Borussia Dortmund neemt het zaterdag in eigen huis op tegen Hannover 96, nummer twee Bayern München zondag tegen VfB Stuttgart en het Bayer Leverkusen van Peter Bosz gaat zaterdag op bezoek bij VfL Wolfsburg.

