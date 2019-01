Het duel tussen NAC Breda en ADO Den Haag is vrijdag geëindigd in een 1-1-gelijkspel. Voor beide ploegen uit het rechterrijtje van de Eredivisie betekent dat het eerste punt van 2019.

Melvyn Lorenzen zette ADO voor rust op voorsprong, maar vroeg in de tweede helft zorgde Gervane Kastaneer voor de gelijkmaker.

NAC heeft nu zestien punten uit negentien duels en staat nog altijd voorlaatste. ADO passeert Fortuna Sittard en bezet met 21 punten de elfde plaats.

Beide ploegen waren vorige week met een nederlaag aan de tweede seizoenshelft begonnen. NAC verloor de derby tegen Willem II met 2-0 en ADO ging thuis met 2-4 onderuit tegen VVV-Venlo.

ADO voor rust gevaarlijk in counter

Na twintig minuten kwam ADO bij de eerste kans op voorsprong. Abdenasser el Khayati stuurde met buitenkant rechts Sheraldo Becker weg. De rechtsbuiten vond met zijn voorzet de vrijstaande Lorenzen, die alleen voor doelman Benjamin van Leer geen fout maakte: 0-1.

NAC speelde weinig klaar in de eerste helft en kwam kort voor rust nog goed weg bij een Haagse counter, met dezelfde spelers in de hoofdrol als bij de openingstreffer. Nadat NAC-verdediger Khalid Karami over de bal heen trapte, kon Becker er aan de linkerkant vandoor. Hij schoot de bal voorlangs het doel van NAC en Lorenzen kwam te laat om met een sliding de bal nog binnen te werken.

NAC heeft meer succes in 4-3-3-opstelling

NAC-trainer Mitchell van der Gaag haalde in de rust verdediger Daan Klomp naar de kant en bracht met voormalig ADO-speler Kastaneer een extra spits. Die had slechts vijf minuten nodig om de gelijkmaker te produceren. Na een vlotte combinatie verraste hij ADO-doelman Indy Groothuizen met een schuiver in de korte hoek.

NAC was in het 4-3-3-systeem de betere ploeg en Ramon Lundqvist en debutant Sullay Kaikai waren met afstandsschoten dicht bij de 2-1. De 23-jarige Engelsman Kaikai kreeg daarna uit een hoekschop nog een goede kans, maar hij werkte de bal naast.

In de slotfase bleef NAC aandringen en in blessuretijd miste Arno Verschueren nog een grote kans. De Belgische middenvelder slaagde er niet in de bal langs Groothuizen te schuiven.

NAC gaat volgende week vrijdag op bezoek bij hekkensluiter De Graafschap. Voor ADO staat er zondag 3 februari een thuisduel met Heracles Almelo op het programma.

