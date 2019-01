AS Monaco heeft vrijdag Leonardo Jardim na drie maanden alweer teruggehaald als trainer. De 44-jarige Portugees volgt de donderdag ontslagen Thierry Henry op.

De hernieuwde aanstelling van Jardim komt niet als een verrassing omdat hij donderdag gesignaleerd zou zijn in een restaurant in Monaco, in het bijzijn van vice-president Vadim Vasilyev van de club en zaakwaarnemer Jorge Mendes.

Henry was toen net op non-actief gesteld door Monaco, dat in een korte verklaring meldde dat de werkzaamheden van de Franse oud-topspits zijn opgeschort in afwachting van een definitieve beslissing, die nu dus definitief is gevallen.

Henry begon in oktober bij Monaco aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij nam destijds het stokje over van Jardim, die na een dramatische competitiestart aan de kant werd gezet, en tekende een contract voor drie jaar.

Monaco wist onder Henry de degradatiezone niet te verlaten. De Monegasken wonnen in zijn periode slechts één competitiewedstrijd en zakten naar de negentiende en voorlaatste plaats in de Ligue 1.

Jardim kende fantastische jaren bij Monaco

Jardim werkte sinds 2014 voor Monaco en kende fantastische jaren bij de club. Hij werd met de roodwitten in 2017 kampioen van Frankrijk door tegen alle verwachtingen in het kapitaalkrachtige Paris Saint-Germain voor te blijven.

De ploeg, met Radamel Falcao en de inmiddels vertrokken Kylian Mbappé als blikvangers, scoorde dat seizoen liefst 107 keer in de Ligue 1 en haalde ook nog de halve finales van de Champions League.

Jardim eindigde vorig seizoen met Monaco verdienstelijk als tweede achter Paris Saint-Germain, maar dit seizoen was alles anders en kostte een aantal slechte resultaten hem de kop.

Monaco toonde zich de afgelopen weken actief op de transfermarkt. Ervaren spelers als Cesc Fàbregas en Naldo zijn gehaald in de hoop het tij te keren, maar dat is vooralsnog allesbehalve het geval.

Jardim wacht zaterdag bij zijn rentree op de bank gelijk een degradatiekraker. Monaco gaat dan op bezoek bij nummer achtien Dijon, dat twee punten meer en een wedstrijd tegoed heeft.

