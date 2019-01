Titelverdediger Australië is vrijdag uitgeschakeld in de kwartfinales van de Azië Cup. Gastland Verenigde Arabische Emiraten was met 1-0 te sterk. Qatar zorgde voor een verrassing door Zuid-Korea met dezelfde cijfers te verslaan.

Het enige doelpunt bij de wedstrijd tussen Australië en Verenigde Arabische Emiraten in Al Ain werd in de 68e minuut gemaakt door Ali Mabkhout, die zijn 48e interlandgoal aantekende. Hij profiteerde van een te korte terugspeelbal van de Australische verdediger Milos Degenek.

Bij Australië speelden de PSV'ers Trent Sainsbury en Aziz Behich de hele wedstrijd mee.

Door de uitschakeling in de kwartfinale evenaart Australië, dat in 2006 toetrad tot de Aziatische bond, zijn zwakste prestatie op de Azië Cup. In 2007 kwam het land ook niet verder dan de laatste acht. In 2011 verloren de 'Socceroos' de finale en in 2015 werd het toernooi gewonnen.

De Verenigde Arabische Emiraten eindigden bij dat laatste toernooi als derde. Een tweede plek in 1996, toen het land ook als gastheer optrad, is de beste prestatie van het oliestaatje op het Aziatisch kampioenschap.

PSV-verdediger Aziz Behich aan de bal voor Australië. (Foto: ProShots)

Qatar verrast Zuid-Korea

In de halve finales treffen de Verenigde Arabische Emiraten dinsdag met Qatar een andere ministaat uit het Midden-Oosten. De organisator van het WK 2022 verraste eerder op vrijdag Zuid-Korea (1-0).

De Koreanen - met Tottenham Hotspur-aanvaller Son Heung-min als sterspeler - golden op het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten als een van de favorieten voor de eindoverwinning.

Hatim Abdelaziz maakte in de 79e minuut het enige doelpunt. De middenvelder verraste de Zuid-Koreaanse doelman Kim Seung-gyu met een schot van 25 meter.

Het is de eerste keer dat Qatar de halve finales van de Azië Cup haalt. Het oliestaatje reikte wel tweemaal (in 2000 en 2011) tot de kwartfinales.

Zuid-Korea won alleen de eerste twee edities van de Azië Cup, in 1956 en 1960. Sindsdien verloor het land viermaal de finale, waaronder bij het laatste toernooi in 2015, toen Australië met 2-1 te sterk was.

In de andere halve finale staan maandag Japan en Iran tegen elkaar. De finale van de Azië Cup wordt volgende week vrijdag gespeeld.