Ajacied Nicolás Tagliafico kan zondag niet spelen in De Klassieker bij Feyenoord. De linksback is nog niet voldoende hersteld van zijn knieblessure.

"Iedereen is beschikbaar, behalve Tagliafico. Die zal er niet bij zijn", zei Ajax-trainer Erik ten Hag vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. "Ik had dat niet verwacht, maar soms vallen dingen tegen en dan moet je ermee omgaan."

De 26-jarige Argentijn keerde geblesseerd terug van het trainingskamp van de Amsterdammers in de Verenigde Staten. Hij miste ook al het competitieduel van zondag (4-4) én het bekerduel van donderdag (3-1-zege) met sc Heerenveen.

In de eerste wedstrijd tegen de Friezen koos Ten Hag voor Daley Sinkgraven als vervanger van de Argentijn. Donderdag stond Daley Blind linksback.

Noussair Mazraoui werd in het bekerduel met Heerenveen na een half uur uit voorzorg gewisseld, maar de verdediger annex middenvelder is fit genoeg voor De Klassieker in Rotterdam.

"Misschien staat Mazraoui zondag wel linksback", wilde Ten Hag vrijdag niet te veel kwijt over zijn opstelling. "We hebben meerdere mogelijkheden om die plek in te vullen. We kijken altijd naar onszelf, waar wij de meeste winst kunnen halen."

Ajax verloor twee van laatste 31 Klassiekers

Ajax verloor slechts twee van zijn laatste 31 duels met Feyenoord; in januari 2012 in de competitie (4-2) en in oktober 2015 in de beker (1-0). De Rotterdammers staan momenteel derde, met al elf punten achterstand op nummer twee Ajax.

Desondanks is Ten Hag op zijn hoede voor Feyenoord. "Ik heb dit aan het begin van seizoen gezegd en sta er nog steeds achter: Feyenoord heeft een uitstekende selectie."

De trainer noemt Robin van Persie als een van de belangrijkste schakels bij de ploeg van de vertrekkende coach Giovanni van Bronckhorst. "Hij is een sieraad voor het Nederlands voetbal en het is prachtig dat hij nog op de Nederlandse velden actief is. Het is een uitdaging om hem goed te bespelen, dat zal zeker een sleutel zijn voor het resultaat van zondag."

Ajax verspeelde vorige week voor de derde keer dit seizoen punten door het gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA tegen Heerenveen. De ploeg van Ten Hag heeft een achterstand van twee punten op koploper PSV, dat zaterdagavond een thuiswedstrijd speelt tegen FC Groningen (19.45 uur).

De 187e Klassieker begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

