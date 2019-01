FC Nates-trainer Vahid Halilhodzic vindt het onaanvaardbaar dat de zoektocht naar de oud-spits van de Franse club gestaakt is. Het bekerduel van zondag met Entente SSG werd vrijdag wegens veiligheidsredenen uitgesteld.

De Franse bond heeft de wedstrijd geannuleerd omdat er zorgen waren over de veiligheid van een van de tribunes van het Michel Hidalgo-stadion. Het had de eerste wedstrijd van FC Nantes moeten worden sinds de verdwijning van Sala.

Nantes verkocht Sala vorige week vrijdag voor 17 miljoen euro aan Cardiff City. De 28-jarige Argentijn vloog maandag op en neer van Wales naar de Franse stad om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten, maar op de terugweg verdween het privévliegtuig met verder alleen een piloot aan boord van de radar.

De Franse en Britse kustwacht en politie zochten enkele dagen zonder succes naar het vliegtuig. Donderdag besloot de politie dat verder zoeken geen nut meer had. De kans op overlevenden werd "extreem klein" genoemd.

Messi vraagt autoriteiten zoektocht te hervatten

De familie van Sala smeekte de autoriteiten om de zoekactie te hervatten en Halilhodzic sloot zich daarbij aan. "De zoektocht mag op deze manier niet stoppen. Het is ondraaglijk en onacceptabel", zei de 66-jarige Bosniër.

Op Instagram deed vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar Lionel Messi een oproep om te blijven zoeken naar zijn landgenoot. "Zolang er mogelijkheden zijn en een sprankje hoop, vraag ik alsjeblieft niet te stoppen met zoeken naar Emiliano. Ik wens zijn familie en vrienden sterkte en veel steun."

In Frankrijk is een petitie om de zoektocht te hervatten vrijdagmiddag ruim 57.000 keer ondertekend. Ook de Franse bond voor profspelers UNFP deed een oproep de zoektocht te hervatten "uit respect voor de familie van Sala".

De Britse Air Accident Investigation Branch (AAIB) kondigde aan alle aspecten van de vermissing te zullen onderzoeken. De 59-piloot David Ibbotson was in het bezit van een geldige licentie en doorstond in november nog met succes een medische keuring, zo werd vrijdag al bekendgemaakt.

De oproep van Lionel Messi om de zoektocht naar Sala te hervatten (Bron: Instagram Lionel Messi)



Nantes aangeslagen door vermissing

De selectie van Nantes is aangeslagen door het ongewisse lot van Sala, die in 2015 zijn eerste wedstrijd voor de club speelde. "We zijn allemaal geschokt en een beetje getraumatiseerd door deze gebeurtenis. Maar we moeten doorgaan", zei Halilhodzic.

Mogelijk krijgen de spelers daarbij professionele ondersteuning. "Ik heb nog nooit met psychologische hulp gewerkt, maar als het noodzakelijk is dan zullen we ervoor zorgen dat het voor de spelers beschikbaar is."

Met 42 treffers in 117 wedstrijden was Sala de afgelopen jaren een belangrijke speler voor de huidige nummer veertien van de Ligue 1. "We zijn er trots op dat Emiliano hier gespeeld heeft", zei Halilhodzic.

"Door deze gebeurtenis is de spelersgroep meer dan ooit verenigd. Deze club is een monument en heeft een lange historie. We zijn hier een grote familie."

De eerstvolgende wedstrijd van Nantes is een competitieduel van woensdag, thuis tegen Saint-Étienne. Het bekerduel met Entente SSG, dat uitkomt op het derde niveau, wordt vermoedelijk op 2 februari ingehaald.