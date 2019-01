Giovanni van Bronckhorst is er nog niet over uit wat hij volgend seizoen wil gaan doen. De coach, die donderdag bekendmaakte na dit seizoen te stoppen bij Feyenoord, sluit in ieder geval niet uit ooit terug te keren bij de Rotterdamse club.

"Feyenoord zal altijd mijn club blijven, dus die deur kan ik nooit sluiten. Ik denk dat dat voor niemand een gekke gedachte is", zei Van Bronckhorst vrijdag in aanloop naar De Klassieker tegen Ajax op zijn persconferentie in De Kuip.

"Voor volgend seizoen moet ik kijken wat er op mijn pad komt en hoe ik mij mentaal voel. Een sabbatical is ook mogelijk. Ik wil nu dit seizoen goed afsluiten en de rest laat ik op me afkomen."

Van Bronckhorst is bezig aan zijn vierde seizoen bij Feyenoord en won al vijf prijzen met de club, maar door de teleurstellende prestaties in het huidige seizoen was een vijfde jaar geen vanzelfsprekendheid meer. Na lang wikken en wegen koos de 43-jarige Van Bronckhorst er zelf voor na dit seizoen te stoppen.

"Opgelucht is niet het goede woord, maar ik ben wel blij met de duidelijkheid", aldus de 106-voudig Oranje-international "Dat laatste is altijd het belangrijkste, want ik kan geen dingen voor me houden. Nu ook niet, dus ik heb niet overwogen om het besluit over de wedstrijd tegen Ajax heen te tillen."

Van Persie staat in basis tegen Ajax

Feyenoord treft zondag met Ajax een team dat dit seizoen al elf punten meer heeft gepakt in de Eredivisie. Van Bronckhorst is niet bang dat het verschil in vorm een belangrijke rol gaat spelen in De Klassieker in De Kuip.

"Feyenoord-Ajax wordt nooit beslist op de vorm van het seizoen. Ajax moet net als wij een resultaat halen, dus het wordt een mooie strijd", verwacht de afzwaaiend coach.

"Wij moeten ons eigen spel spelen. Aan de bal heel vast zijn en zo het verschil maken. Het wordt in ieder geval een heel andere wedstrijd dan die tegen PSV."

In het thuisduel met de Eindhovenaren in december - Feyenoord won die wedstrijd met 2-1 en bezorgde de koploper zo de eerste nederlaag van het seizoen - stond Robin van Persie niet aan de aftrap. De aanvoerder zal tegen Ajax wel in de basis staan, zo verklapte Van Bronckhorst.

De 187e Klassieker tussen Feyenoord en Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De Amsterdammers beginnen de negentiende speelronde met een achterstand van twee punten op koploper PSV.

