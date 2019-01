Mark van Bommel is na het verrassende puntenverlies van PSV bij FC Emmen niet in paniek. De koploper van de Eredivisie gaf afgelopen zondag in de slotfase een voorsprong van twee doelpunten uit handen (2-2).

"Ik vind het belangrijk dat we niet op voetballend gebied twee punten lieten liggen in Emmen. Het waren twee momenten die ons de das omdeden. Dat is niet goed, maar het spel van ons was lange tijd niet slecht", aldus Van Bommel vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

PSV verspeelde op bezoek bij FC Emmen voor de tweede keer dit seizoen punten. De regerend kampioen stond na 71 minuten met 0-2 voor, maar moest in de slotfase twee tegentreffers slikken.

De Brabanders behielden ondanks het gelijkspel de koppositie in de Eredivisie. Concurrent Ajax kwam tegen sc Heerenveen ook niet verder dan een punt (4-4). "Een voorsprong van twee doelpunten verspelen, ik ga ervan uit dat ons dat niet meer gaat gebeuren", zei Van Bommel.

PSV hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen, dat niet kan beschikken over Ritsu Doan. De spelmaker staat met Japan in de halve finales van de Azië Cup. PSV'ers Trent Sainsbury en Aziz Behich zijn met Australië ook nog op dat toernooi actief.

De spelers van PSV balen na het gelijkspel in Emmen. (Foto: ProShots)

'Ik hoef geen reactie te zien'

Van Bommel heeft verder de beschikking over een nagenoeg fitte selectie en begint tegen het vernieuwde FC Groningen normaal gesproken met dezelfde basisspelers als tegen Emmen.

"Je moet gewoon blij zijn dat je nog bovenaan staat, meer niet. Ik hoef morgen van mijn spelers geen extra reactie te zien. Je moet altijd een reactie laten zien, ook als je wint. Je moet hetzelfde doen als wat je altijd doet. Onverstoorbaar zijn."

FC Groningen won vorige week mede door twee goals van nieuweling Thomas Bruns met 3-0 van Heracles Almelo. De ploeg van Danny Buijs staat dertiende.

PSV-FC Groningen begint zaterdag om 19.45 uur en staat onder leiding van arbiter Dennis Higler. Voor het duel neemt de thuisploeg afscheid van Phillip Cocu, die afgelopen zomer vertrok als coach van de Eindhovenaren.

