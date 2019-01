Bondscoach Lionel Scaloni heeft goede hoop dat Lionel Messi in maart terugkeert in het Argentijnse elftal en komende zomer meedoet aan de Copa América in Brazilië.

"We gaan met Messi praten voor we de selectie voor het oefenduel in maart bekendmaken, dat doen we als de tijd rijp is", zei Scaloni donderdag (lokale tijd) bij de loting voor het Zuid-Amerikaans kampioenschap.

"Ik heb er een goed gevoel over. We hopen dat hij terugkomt, maar we willen vooral dat Messi zich lekker voelt."

Argentinië speelt op vrijdag 22 maart in eigen huis een oefenwedstrijd tegen Venezuela.

Messi druipt af na de uitschakeling op het WK in Rusland. (Foto: ANP)

Messi speelt geen interland sinds WK

De 31-jarige Messi nam afstand van Argentinië na het tegenvallende WK van afgelopen zomer in Rusland. Het lukte de sterspeler opnieuw niet zijn land aan de wereldbeker te helpen; de Argentijnen werden in de achtste finales uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk.

De 128-voudig international (65 goals) nam al eens afscheid van zijn nationale ploeg. Dat was na de nederlaag in de finale van de Copa América van 2016. Enkele maanden later kwam de aanvaller van FC Barcelona al terug op die beslissing.

Argentinië werd bij de loting voor de Copa América van komende zomer in groep B ingedeeld met Colombia, Paraguay en Qatar, dat op uitnodiging meedoet. Het toernooi vindt van 13 juni tot en met 7 juli plaats in vijf Braziliaanse steden.