Frenkie de Jong ervaart het als een opluchting dat er eindelijk duidelijkheid is over zijn toekomst. De middenvelder, die Ajax na dit seizoen voor FC Barcelona verruilt, is blij dat hij zich nu volledig kan focussen op de tweede seizoenshelft.

De 21-jarige De Jong werd al maanden gelinkt aan diverse buitenlandse topclubs en woensdag kwam er eindelijk duidelijkheid. De voormalige jeugdspeler van Willem II vertrekt voor een recordbedrag van minimaal 75 miljoen euro naar Barcelona.

"Het is lekker dat ik rust heb en vrijuit kan voetballen. Nu mag iedereen zich op Matthijs de Ligt gaan richten", grapte De Jong donderdag na het gewonnen TOTO KNVB-bekerduel met sc Heerenveen (3-1) in gesprek met FOX Sports.

De duurste Eredivisie-speler aller tijden stond tegen Heerenveen voor de 22e keer dit seizoen negentig minuten in het veld. De Jong merkte wel dat de aandacht in de Johan Cruijff ArenA wat meer op hem was gericht dan in andere duels.

"In de eerste wedstrijd na het nieuws weet je dat mensen extra op je gaan letten, maar het ging wel oké", aldus De Jong over zijn eigen optreden. "Ik denk dat ik redelijk heb gespeeld. Aan de bal heb ik mijn ding gedaan. Ik had misschien meer kunnen brengen, maar ben niet ontevreden."

Ten Hag lovend over rol De Jong bij Ajax

Erik ten Hag liet zich donderdag voor het eerst uit over het aanstaande vertrek van De Jong. De coach baalt vanzelfsprekend dat hij een van zijn belangrijkste spelers kwijtraakt, maar gunt hem ook zijn transfer naar Barcelona.

"Het is fantastisch voor hem dat hij naar zo'n ongelooflijk mooie club gaat", zei Ten Hag bij de NOS. "Het voetbal daar is hem op zijn lijf geschreven. We hebben maar kort van hem mogen genieten, maar de komende maanden hebben we hem in ieder geval nog."

Ten Hag is met name onder de indruk van de ontwikkeling die De Jong dit seizoen heeft laten zien. De middenvelder stond vorig seizoen vaak als centrale verdediger geposteerd.

"Tot dit seizoen had hij nog nooit vast op het middenveld gespeeld bij Ajax. We hebben onze speelwijze helemaal op hem aangepast en dat vult hij op een geweldige manier in. Je ziet hem per wedstrijd groeien."

Door de 3-1-zege op Heerenveen schaarde Ajax zich voor het eerst sinds 2014 bij de laatste vier van de KNVB-beker. Voor de Amsterdammers wacht zondag in De Kuip De Klassieker tegen Feyenoord, dat woensdag de halve finales bereikte door Fortuna Sittard met 4-1 te verslaan.