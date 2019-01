Manager Maurizio Sarri is erg blij met de manier waarop de spelers van Chelsea zijn omgegaan met zijn harde kritiek van vorige week. 'The Blues' plaatsten zich donderdag voor de finale van de League Cup door Tottenham Hotspur na strafschoppen te verslaan.

Sarri liet zich zaterdag na de verloren derby tegen Arsenal (2-0) zwaar kritisch uit over zijn elftal. De zestigjarige Italiaan noemde de Chelsea-spelers "erg moeilijk te motiveren" en oordeelde dat ze een bepaalde felheid missen.

Hoewel Sarri donderdag na de return tegen Tottenham in de halve finale van de League Cup nogmaals benadrukte dat het niet zijn bedoeling was om zijn spelers een veeg uit de pan te geven, heeft de manager geen spijt van zijn woorden.

"In de laatste drie of vier wedstrijden hadden we duidelijk een paar problemen", zei Sarri na de zwaarbevochten zege op Stamford Bridge. "Er was een gebrek aan motivatie en de spelers stonden niet meer met plezier op het veld. Hopelijk kunnen we het enthousiasme met dit resultaat weer terugkrijgen."

'Mijn spelers hebben uitstekend gereageerd'

De kritiek van Sarri leek wel te hebben geholpen, want Chelsea kwam tegen Tottenham een stuk beter voor de dag. De thuisploeg leidde halverwege al met 2-0, maar was door een treffer van Fernando Llorente vlak na rust veroordeeld tot een verlenging en uiteindelijk ook een strafschoppenreeks. Door twee missers bij 'Spurs' trok Chelsea aan het langste eind.

Sarri vindt dat zijn spelers revanche hebben genomen voor het optreden van zaterdag tegen Arsenal. "Mijn spelers hebben uitstekend gereageerd", zei hij. "De ploeg stond met een andere instelling op het veld, we waren dreigend en creëerden veel kansen. Nu is het belangrijk om dit over een langere periode te laten zien."

Een van de spelers die het deze week moest ontgelden was Eden Hazard. De Belgische aanvaller, tegen Tottenham verantwoordelijk voor de 2-0, zegt dat hij zich niet veel heeft aangetrokken van de harde kritiek van zijn coach.

"Ik ben echt niet bezig geweest met wat de manager allemaal heeft gezegd", aldus Hazard. "Het interesseert me ook niet. Ik wil me graag focussen op voetbal en mijn best doen voor het team."

In de finale van de League Cup wacht voor Chelsea een krachtmeting met Manchester City. De ploeg van coach Josep Guardiola plaatste zich woensdag ten koste van Burton Albion voor de eindstrijd, die op zondag 24 februari wordt gespeeld.