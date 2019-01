Matthijs de Ligt maakt zich totaal niet druk over alle transfergeruchten die de afgelopen dagen over hem de ronde deden in verschillende media. De pas negentienjarige verdediger en tevens aanvoerder van Ajax heeft er dan ook geen enkele moeite mee om zich volledig te concentreren op zijn huidige club.

"Het ligt aan jullie journalisten of iedereen in de komende periode over mij heen gaat duikelen. Als jullie je daarop gaan focussen, dan zal dat ongetwijfeld gebeuren. Maar dat hoort er nou eenmaal bij in de voetballerij", zei hij donderdag na afloop van de bekerwedstrijd in eigen huis tegen sc Heerenveen (3-1-zege).

"Nu Frenkie een transfer te pakken heeft, begint het bij mij niet per se te kriebelen. Het enige wat bij mij kriebelt, zijn de wedstrijden die ik ga spelen met Ajax. Dat is het enige waar ik mee bezig ben. Ik laat me niet gek maken. Ik blijf gewoon mijn eigen ding doen. Dan komt het allemaal wel goed."

De Jong vertrekt komende zomer voor minimaal 75 miljoen euro naar FC Barcelona. De Ligt zou hem weleens achterna kunnen gaan, getuige de berichten in de Spaanse kranten, maar ook onder meer Juventus en Paris Saint-Germain zouden zeer geïnteresseerd zijn in zijn diensten.

"Ik denk dat iedereen ooit wel een keer in zijn carrière bij FC Barcelona wil voetballen. We gaan zien waar ik eindig. Ik ben op dit moment heel blij bij Ajax. Ik hoop hier nog een mooi seizoen, of misschien wel seizoenen, te hebben", geeft De Ligt de supporters hoop op een langer verblijf.

"Ik vind het voor Frenkie heel mooi dat hij naar FC Barcelona gaat. Hij heeft het verdiend. Het is voor hem ook fijn dat hij nu onder alles een streep heeft kunnen zetten. De transferperikelen hebben hem niet veel gehinderd. De dag nadat bekend werd dat hij ook naar Paris Saint-Germain kon, speelde hij de sterren van de hemel tegen PEC Zwolle."

'Iedereen is na zondag bij zichzelf te rade gegaan'

Mocht De Ligt over een half jaar zijn heil elders zoeken, dan lijkt Ajax in de persoon van Lisandro Magallán zijn opvolger al in huis te hebben. De Argentijnse verdediger kwam begin deze maand voor 9 miljoen euro over van Boca Juniors en maakte tegen Heerenveen een verdienstelijk debuut.

"Hij heeft laten zien dat hij een ervaren speler is die weet wat er gevraagd wordt als verdediger. Het is geen Beckenbauer, maar daar is er al die tijd maar een van geweest en dat was hij zelf. Lisandro is een ouderwetse verdediger. Hij schakelt zijn mannetje uit en levert de bal in bij de middenvelders", is De Ligt vol lof.

Ajax plaatste zich door de zege op Heerenveen niet alleen in navolging van titelverdediger Feyenoord, AZ en Willem II voor de halve finales van het bekertoernooi, maar nam ook revanche op de Friezen voor het verrassende 4-4-gelijkspel van afgelopen zondag eveneens in Amsterdam in de competitie.

"Iedereen is na zondag bij zichzelf te rade gegaan. Jullie hebben vooral in het eerste uur, toen we erg goed speelden, kunnen zien dat we ook revanche wilden nemen. Het laatste half uur was minder, maar dat kwam misschien ook doordat we toch een beetje de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord in ons achterhoofd hadden", vertelde De Ligt.

"Het maakt mij niet uit wie we in de halve finales treffen, want we moeten tegen elke tegenstander aan de bak. Ik ben nog nooit zo ver gekomen in de beker. Het is al best lang geleden dat Ajax in dit stadium van het toernooi stond. Dat is bijzonder en apart. Een club als Ajax moet altijd meespelen om de prijzen."

