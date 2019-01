Trainer Erik ten Hag was na de met 3-1 gewonnen kwartfinale in de TOTO KNVB-beker tegen sc Heerenveen lovend over het spel van Ajax in de eerste helft, maar had zich geërgerd aan een gebrek aan scherpte na de pauze.

Ajax begon uitstekend aan de thuiswedstrijd tegen Heerenveen, dat zondag in een spectaculair duel nog een 4-4-gelijkspel uit het vuur sleepte in de Johan Cruijff ArenA. Na ruim een kwartier stond het door goals van Noussair Mazraoui en Donny van de Beek al 2-0. Nogmaals Van de Beek zorgde voor de 3-0-ruststand.

"We hebben goed aanvalsspel laten zien en fantastische goals gemaakt", oordeelde Ten Hag bij FOX Sports. "De ruststand was geenszins geflatteerd. Ik denk dat het publiek heeft genoten."

Na rust, met David Neres in plaats van Hakim Ziyech en Lasse Schöne voor de al vroeg geblesseerd afgehaakte Mazraoui, was het echter gedaan met het vloeiende aanvalsspel van Ajax en in de slotfase leek het zelfs nog spannend te worden. Na de 3-1 Pelle van Amersfoort voorkwam André Onana echter de aansluitingstreffer door een penalty van Sam Lammers te stoppen.

"Het is misschien wel begrijpelijk dat het na rust wat minder wordt, maar het mag niet gebeuren. We moeten op dat soort momenten echt meer van elkaar eisen", vond Ten Hag. "Gelukkig pakte Onana de penalty bij 3-1."

'Magallán duidelijk toegevoegde waarde'

Bij Ajax maakte Lisandro Magallán zijn debuut in een officieel duel. De Argentijnse verdediger speelde de hele wedstrijd mee en hield zich volgens Ten Hag prima staande.

"Je ziet dat Lisandro een goede mandekker is en sterk is in de duels", vond de trainer. "Natuurlijk moet hij nog aan onze speelwijze wennen, maar het is duidelijk dat hij op dit niveau van toegevoegde waarde is."

De 25-jarige Magallán kwam deze transferperiode voor circa 9 miljoen euro over van Boca Juniors. Hij kwam al wel in actie tijdens de oefentrip van Ajax in de Verenigde Staten.