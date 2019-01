Chelsea is op 24 februari de tegenstander van Manchester City in de finale van de League Cup. De club van trainer Maurizio Sarri rekende donderdag na penalty's af met Tottenham Hotspur. Real Madrid zette een grote stap richting de halve finales van de Copa del Rey.

Tottenham won twee weken geleden op Wembley met 1-0 door een benutte strafschop van Harry Kane. Die marge werd op Stamford Bridge echter al snel verspeeld door twee tegengoals in de eerste 45 minuten.

Chelsea had die voorsprong grotendeels te danken aan Eden Hazard. Uit een afgeslagen corner van de Belg scoorde N'Golo Kanté in de 27e minuut de 1-0. Twaalf minuut later maakte hij er zelf na een snelle aanval op aangeven van Cesar Azpilicueta 2-0 van.

Vroeg in de tweede helft herstelde Tottenham het evenwicht over twee duels. Fernando Llorente profiteerde van een afgemeten voorzet van Danny Rose.

Omdat uitdoelpunten in de League Cup niet dubbel tellen en er na de reguliere speeltijd geen verlenging wordt gespeeld, moesten strafschoppen uitkomst brengen. Daarin faalden Eric Dier en Lucas Moura namens de 'Spurs', terwijl Chelsea foutloos bleef.

Sarri pakte afgelopen zaterdag na de nederlaag bij Arsenal (2-0) zijn ploeg nog keihard aan. "Deze spelers zijn extreem moeilijk te motiveren", foeterde de Chelsea-trainer. De Londenaren staan slechts vierde in de Premier League, dertien punten achter koploper Liverpool.

Manchester City plaatste zich woensdag al voor de finale van de League Cup. Na de eclatante 9-0-thuiszege eindigde de return tegen Burton Albion in een bescheiden 0-1-overwinning.

Real Madrid zet stap richting halve finales

In Spanje won Real Madrid in de kwartfinales van de Spaanse beker de eerste ontmoeting tegen Girona. Op eigen veld zegevierde de komende tegenstander van Ajax in de Champions League met 4-2. Pas in de slotfase nam de thuisploeg afstand van de bezoekers.

Real Madrid kwam door een treffer van Anthony Lozano in de zesde minuut op achterstand. Dankzij doelpunten van Lucas Vázquez en Sergio Ramos (strafschop) leidde de thuisploeg bij rust met 2-1.

Na ruim een uur zorgde Alex Granell, eveneens van elf meter, voor 2-2. Dankzij goals van opnieuw Ramos en Karim Benzema veroverde de Madrileense ploeg alsnog een goede uitgangspositie voor de return, die volgende week in Gerona wordt afgewerkt.

Espanyol en Real Betis speelden in hun eerste wedstrijd in de kwartfinales met 1-1 gelijk. Eerder deze week won Sevilla met 2-0 van FC Barcelona en versloeg Getafe Valencia met 1-0.

Lyon zonder Memphis naar achtste finales

In Frankrijk plaatste Olympique Lyon zich voor de achtste finales van de Coupe de France. De nummer drie van de Ligue 1 won uit met 0-2 van Amiens, dat zeventiende staat.

Lyon deed het zonder Memphis Depay, die de hele wedstrijd op de bank zat. Kenny Tété maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie.

De goals van de bezoekers vielen al in de eerste helft. De Franse spits Moussa Dembélé opende in de 28e minuut de score, Leo Dubois bepaalde de eindstand op 0-2.