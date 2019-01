Ajax heeft zich donderdag op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van de TOTO KNVB-beker. De Amsterdammers waren in de eigen Johan Cruijff ArenA met 3-1 te sterk voor een zwak sc Heerenveen.

Ajax stond halverwege al op 3-0 door doelpunten van Noussair Mazraoui en Donny van de Beek (twee) en gaf die marge in tegenstelling tot zondag, toen in de competitie een 3-1-voorsprong werd verspeeld tegen Heerenveen (4-4), ondanks de tegentreffer van Pelle van Amersfoort niet meer uit handen.

De ploeg van trainer Erik ten Hag nam daardoor niet alleen revanche op Heerenveen, maar kan ook met een goed gevoel toeleven naar de belangrijke Klassieker van aanstaande zondag in De Kuip tegen aartsrivaal Feyenoord.

Ajax bereikte in navolging van titelverdediger Feyenoord (4-1 tegen Fortuna Sittard), AZ (2-0 tegen Vitesse) en Willem II (2-3 tegen FC Twente) de halve finales van het bekertoernooi, waarvoor zaterdag omstreeks 23.00 uur de loting wordt verricht.

De hoofdstedelingen schaarden zich in 2010 voor de laatste keer onder de laatste vier. De recordwinnaar (achttien eindzeges) stootte dat jaar ten koste van AZ ook door naar de finale, maar verloor daarin vervolgens verrassend met liefst 5-1 van PEC Zwolle.

Onana en Magallán in de basis

Met onder anderen de van een griep herstelde doelman André Onana en de debuterende verdediger Lisandro Magallán in de basis begon Ajax zeer sterk aan de wedstrijd tegen Heerenveen en dat resulteerde al in de derde minuut in de voorsprong.

Mazraoui kon de bal op aangeven van Rasmus Kristensen en een slim overstapje van Van de Beek van dichtbij binnentikken en bewees zo het gelijk van zijn trainer om hem als controlerende middenvelder in plaats van als rechtsback op te stellen.

Ajax bleef ook in het vervolg volop drukzetten en waar Heerenveen zich daar zondag nog bij tijd en wijlen eenvoudig onderuit kon voetballen, lukte dat dit keer geen moment. Het was dan ook niet verrassend dat ook al heel snel de 2-0 viel.

De thuisclub had wel het geluk dat er door technische problemen geen videoscheidsrechter (VAR) aanwezig was, want voorafgaand aan het doeltreffende schot van Van de Beek leek Klaas-Jan Huntelaar bij een hoekschop een duw te geven in de rug van Kik Pierie.

Ajax breidt dit keer wel marge uit naar drie

Ajax verzuimde zondag door middel van de gemiste strafschop van Dusan Tadic nog de marge voor rust op drie te brengen, maar toonde zich een snelle leerling, want vier dagen later slaagde het daar wel in.

Blind stuurde Tadic de diepte in, waarna die de inglijdende Van de Beek bij de tweede paal eenvoudig zijn tweede doelpunt van de avond liet maken, waarmee de toch al eenzijdige wedstrijd van alle spanning was ontdaan.

Ajax kon het zich veroorloven om het in de tweede helft met David Neres in plaats van Hakim Ziyech en Lasse Schöne voor de al na een half uur geblesseerd geraakte Mazraoui een stuk rustiger aan te doen.

Dat kwam Ajax in de slotfase nog wel bijna duur te staan, omdat Heerenveen na de 3-1 van Van Amersfoort (fout Kristensen) ook de kans kreeg om terug te komen tot 3-2, ware het niet dat Sam Lammers zijn strafschop gestopt zag worden door Onana.

Bekijk de uitslagen in de KNVB-beker