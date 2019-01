De vader van de verdwenen voetballer Emiliano Sala smeekt de autoriteiten om de zoekactie naar zijn zoon te hervatten. De Argentijnse spits, die net een transfer van Nantes naar Cardiff City had afgerond, is vermist sinds het vliegtuigje waarin hij zat maandag van de radar verdween.

De politie van Guernsey maakte donderdag bekend niet langer actief op zoek te gaan naar de 28-jarige aanvaller en zijn zestigjarige piloot. De kans dat beiden nog in leven zijn wordt als "extreem klein" omschreven.

"Alles wat ik vraag is dat ze blijven zoeken. Het kan toch niet zijn dat hij zomaar weg is?", zei vader Horacio Sala voor de camera's van een Argentijnse zender. "Wij hopen nog altijd op goed nieuws. Een vliegtuig kan niet zomaar verdwijnen."

Romina Sala, de zus van de voetballer die voor circa 20 miljoen euro van Nantes naar Cardiff City zou overstappen, deed eveneens een emotionele oproep. "Diep in mijn hart weet ik dat Emiliano nog in leven is. Alsjeblieft, stop niet met zoeken." Ook Nantes, de club waarvoor Sala sinds 2015 speelde, drong donderdagavond aan op hervatting van de zoekactie.

Sala had maandag afscheid genomen van zijn oude teamgenoten van Nantes en zou met een klein vliegtuig naar Wales vliegen, om aan te sluiten bij zijn nieuwe club. Het vliegtuig verdween maandagavond echter van de radar, kort nadat het over de Kanaaleilanden voor de Franse kust was gevlogen.

Minuut stilte in Premier League

Als eerbetoon aan Sala en de piloot wordt komend weekend voorafgaand aan alle wedstrijden in de Premier League een minuut stilte gehouden. "We zullen onze vrienden van Cardiff blijven steunen in deze ongelooflijk moeilijke tijd", staat in een verklaring van de hoogste Engelse divisie.

Of ook bij de wedstrijden in Frankrijk uitgebreid wordt stilgestaan bij de vermiste Argentijn is nog niet duidelijk, maar als het aan Nantes-aanvoerder Valentin Rongier ligt, gebeurt dat voorlopig niet.

"Zolang er geen lichaam is, houden we hoop", zei de middenvelder donderdag na de training tegen Franse media. "Dus willen we geen minuut stilte of applaus. Daarmee respecteren we de wens van de familie. Het is nu vooral belangrijk om elkaar te steunen en heel dicht bij elkaar te staan."