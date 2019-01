Ajax begint donderdag met de nodige wijzigingen in de basis aan de bekerwedstrijd in eigen huis tegen sc Heerenveen. André Onana, Rasmus Kristensen, Lisandro Magallán en Klaas-Jan Huntelaar verschijnen aan de aftrap ten opzichte van de competitiewedstrijd van zondag op eigen veld tegen de Friezen (4-4).

Onana, Kristensen, Magallán en Huntelaar verdrijven de toen ongelukkig spelenden Kostas Lamprou, Daley Sinkgraven, Lasse Schöne en Kasper Dolberg naar de reservebank.

Onana is hersteld van griep. De eerste doelman was zondag aanvankelijk nog van plan om te gaan spelen, maar hij haakte zo'n vijf minuten voor het einde van de warming-up alsnog af.

Magallán maakt zijn officiële debuut voor Ajax. De Argentijnse verdediger die begin deze maand overkwam van Boca Juniors deed al wel mee in de oefenwedstrijd tegen Flamengo (2-2) tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten.

Huntelaar wordt beloond voor zijn goede invalbeurt zondag. De ervaren spits maakte toen vlak voor tijd de 4-3, maar dat bleek dus uiteindelijk toch niet voldoende voor de overwinning.

Heerenveen start met dezelfde namen

Heerenveen start met exact dezelfde elf namen als zondag, wat betekent dat onder meer de uitblinker van toen met twee doelpunten en een assist, Sam Lammers, er weer bij is.

Ajax-Heerenveen vangt donderdag om 20.45 uur aan in de waarschijnlijk voor drie kwart gevulde Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

De winnaar plaatst zich in navolging van bekerhouder Feyenoord (4-1 tegen Fortuna Sittard), AZ (2-0 tegen Vitesse) en Willem II (2-3 tegen FC Twente) voor de halve finales van het bekertoernooi.

Ajax en Heerenveen wisten de laatste jaren geen enkele keer de laatste vier te bereiken. Ajax slaagde daar in 2014 (verlies in finale tegen PEC Zwolle) voor het laatst in en Heerenveen in 2009 (winst in finale tegen FC Twente).

Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Magallán, Blind; Mazraoui, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Huntelaar, Tadic.

Opstelling sc Heerenveen: Hahn; Floranus, Högh, Pierie, Woudenberg; Schaars, Van Amersfoort, Vlap; Van Bergen, Lammers, Zeneli.

Bekijk het programma en de uitslagen in de TOTO KNVB-beker