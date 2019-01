Thierry Henry lijkt al na drie maanden te moeten vertrekken als trainer van AS Monaco. De voormalige topspits, pas sinds oktober in dienst bij de kwakkelende ploeg uit de Franse Ligue 1, is donderdag op non-actief gesteld.

In een korte verklaring op de website meldt AS Monaco dat de werkzaamheden van de Franse oud-international zijn opgeschort, in afwachting van een definitieve beslissing. Franck Passi neemt voorlopig zijn taken over.

AS Monaco was voor Henry zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij volgde er de Portugees Leonardo Jardim op, die na een dramatische competitiestart werd ontslagen, en tekende een contract voor drie seizoenen. Opvallend genoeg zou Jardim nu weer in beeld zijn bij de clubleiding.

Onder de 41-jarige Henry wist de ploeg de degradatiezone niet te verlaten. De Monegasken staan na 21 speelronden op de negentiende plaats in de Ligue 1 en houden alleen hekkensluiter Guingamp onder zich. Aan de laatste vijf duels werden bovendien slechts twee punten overgehouden.

AS Monaco toonde zich de afgelopen weken actief op de transfermarkt. Ervaren spelers als Cesc Fàbregas en Naldo zijn gehaald in de hoop het tij te keren. Ook werd verdediger Fodé Ballo-Touré voor 11 miljoen euro overgenomen van Lille.

Henry toonde zich strijdbaar na nederlagen

Henry verloor met Monaco afgelopen zaterdag voor eigen publiek met 1-5 van Strasbourg. Drie dagen later ging de club uit het prinsdom opnieuw thuis onderuit, met 1-3 voor de beker tegen FC Metz. In de aanloop naar het cruciale duel met Dijon maakte Henry nog een opvallend strijdbare indruk.

"We gaan op oorlogspad. Dat doen we met mannen die de club willen redden en die niet aan zichzelf denken. Er komen dus wijzigingen in mijn team. Welke? Dat zie je vanzelf, er zijn te veel kandidaten", liet de oud-speler van onder meer Monaco, Arsenal en FC Barcelona weten.

Wellicht zijn die woorden, eerder op donderdag uitgesproken, aanleiding geweest voor de clubleiding om nogal abrupt in te grijpen. Zaterdag in het degradatieduel met Dijon, de nummer achttien van de ranglijst, zit assistent Passi dan ook als hoofdverantwoordelijke op de bank.

Henry speelde tussen 1994 en 1999 ruim honderd competitieduels voor Monaco. Om als trainer aan de slag te kunnen gaan bij zijn oude club, stopte hij afgelopen najaar als assistent van Roberto Martínez bij de Belgische nationale ploeg.