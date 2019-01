RKC Waalwijk overweegt om het kunstgras in het Mandemakers Stadion te vervangen door een natuurgrasmat. Dankzij de transfer van Frenkie de Jong heeft de Eerste Divisionist daar nu de financiële middelen voor.

De Jong verhuist na dit seizoen van Ajax naar FC Barcelona voor een transfersom die kan oplopen tot 86 miljoen euro, zo werd woensdag bekend. RKC en Willem II, waar de middenvelder in de gezamenlijke jeugdopleiding zat, profiteren dankzij een doorverkooppercentage en een solidariteitsbijdrage mee van dat enorme bedrag.

Willem II, dat De Jong in 2015 liet debuteren in het betaald voetbal, strijkt ten minste 7,6 miljoen euro op. RKC mag minimaal 4,5 miljoen euro op de rekening bijschrijven.

"Een mega-impuls voor RKC", concludeert directeur Frank van Mosselveld in gesprek met het Brabants Dagblad. Het bedrag overstijgt zelfs de totale begroting van de nummer tien in de Keuken Kampioen Divisie, die voor dit seizoen 4 miljoen euro bedraagt.

'Natuurgras een mooi bedankje aan De Jong'

Van Mosselveld hoopt dat een deel van het bedrag zal worden gebruikt om bij RKC weer op natuurgras te gaan spelen. Aan het begin van het seizoen 2014/2015 stapten de Waalwijkers juist over op kunstgras om kosten te besparen.

"Frenkie de Jong is voetbal. RKC staat voor voetbal. Het is mijn ideaal om het kunstgras door een echte grasmat te vervangen", legt de 35-jarige oud-voetballer uit. "Een mooier bedankje aan De Jong is er niet."

Van Mosselveld weet dat hij niet de enige is die over de bestemming van de miljoenen gaat. "Iedereen zal nu met eigen ideeën komen over hoe we dat bedrag aan moeten wenden. Dat wordt straks een kwesties van keuzes maken."