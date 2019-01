Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft er alle vertrouwen in dat zijn donderdag aangekondigde vertrek geen invloed zal hebben op de prestaties van Feyenoord de rest van dit seizoen.

"Ik ben er helemaal niet bang voor dat er iets verandert in de dynamiek tussen mij en de spelers", aldus Van Bronckhorst in gesprek met Feyenoord TV.

"Ik denk dat we de laatste maanden met z'n allen keihard zullen blijven werken om succes te behalen met deze club. Mijn toekomst heeft daar helemaal niks mee te maken."

De 43-jarige coach maakte eerder op donderdag bekend dat hij zijn aflopende contract bij Feyenoord niet zal verlengen en De Kuip aan het einde van het seizoen na vier jaar zal verlaten.

Het nieuws komt drie dagen voor een heel belangrijke wedstrijd, De Klassieker van zondag tegen Ajax in Rotterdam. Van Bronckhorst vindt het niet vreemd dat hij zijn besluit juist deze week naar buiten heeft gebracht.

"Ik vind dat als je ergens uit bent, je dat meteen moet mededelen aan de club en de spelers. Er is voor de spelers nu ook duidelijkheid en ik denk dat we komende maanden het seizoen heel mooi willen afsluiten."

'Moeilijk om keuze te accepteren'

Van Bronckhorst twijfelde al enige tijd of hij langer wilde blijven bij Feyenoord, maar hij hakte pas een week geleden de knoop door.

"Het was moeilijk om mijn keuze te accepteren. Omdat Feyenoord mijn club is en het moeilijk is om afscheid te nemen van iets waar je veel van houdt. Daardoor duurde het langer dan ik had verwacht."

De voormalig speler van Feyenoord noemt zijn gevoel als belangrijkste reden om afscheid te nemen van de Rotterdamse club.

"Het eerste wat ik altijd tegen mijn spelers zeg als ze om advies vragen, is dat ze hun gevoel moeten volgen. Dat heb ik nu ook gedaan. Trainer van Feyenoord zijn is een heel intensieve functie en ik doe dit nu bijna vier seizoenen."

Van Bronckhorst vertelde het nieuws donderdagochtend aan zijn technische staf en de spelersgroep. "Dat was best moeilijk en emotioneel. Omdat we al zo lang met elkaar werken en veel met elkaar hebben meegemaakt, hebben we een speciale band. Maar ik denk dat het wel het beste is dat er nu duidelijkheid is."

'Ben nog niet bezig met mijn toekomst'

Van Bronckhorst was de afgelopen jaren zeer succesvol met Feyenoord. In 2017 leidde hij de Rotterdammers naar de eerste landstitel sinds 1999. Bovendien won hij met zijn ploeg twee keer de KNVB-beker (2016 en 2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018).

"Het is altijd mooi om prijzen te winnen. Maar ik hoop dat de mensen mij vooral zullen herinneren als een coach die waardig was voor Feyenoord", aldus de 106-voudig international van het Nederlands elftal.

Van Bronckhorst weet nog niet wat hij volgend seizoen gaat doen. "Ik ben daar op dit moment niet mee bezig omdat ik het seizoen goed wil afsluiten. We zien na het seizoen wel wat er op mijn pad komt."

