De politie gaat niet langer actief op zoek naar de vermiste Cardiff City-spits Emiliano Sala. Het vliegtuigje waar de Argentijn samen met een piloot in zat, is sinds maandag vermist.

Na een intensieve zoektocht bij de Kanaaleilanden is nog geen enkel bruikbaar spoor gevonden. Het reddingsteam meldt donderdag dat de "extreem moeilijke beslissing" is genomen om de zoektocht te beëindigen.

Sala was op weg van Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff City toen het privévliegtuigje waarin hij samen met zijn piloot zat van de radar verdween.

De 28-jarige spits had kort daarvoor een bericht aan familie en vrienden gestuurd waarin hij vertelde dat hij bang was omdat het vliegtuig "uit elkaar" leek te vallen.

Cardiff, de nummer achttien in de Premier League, nam Sala in de winterse transferperiode voor 20 miljoen euro over van Nantes. Die transfersom betekende een clubrecord voor de ploeg uit Wales.

'Kans dat ze nog leven is extreem klein'

De afgelopen dagen werd met vijf vliegtuigen en drie helikopters intensief gespeurd naar sporen van het vermiste vliegtuigje. Volgens de kustwacht is een gebied van in totaal circa 1.700 nautische mijl afgezocht.

"We hebben alle informatie die we konden verzamelen geëvalueerd en hebben de moeilijke beslissing genomen om de zoektocht te staken", schrijft de politie in een verklaring. "De kans dat beide personen op dit moment nog in leven zijn, is extreem klein".

Hoewel er niet langer actief gezocht zal worden, blijft er wel uitgekeken worden naar de twee vermisten. "We zetten geen punt achter deze zaak. We vragen alle schepen en vliegtuigen die in het gebied zijn om uit te kijken naar sporen van het vliegtuig en dat zullen we blijven doen."

Familie Sala teleurgesteld

De familie van Sala is als eerste op de hoogte gesteld van de beslissing om de zoektocht te staken en heeft daar met teleurstelling op gereageerd, meldde leider van het reddingsteam David Barker.

Hij wijst er echter op dat al het mogelijke in het werk is gesteld om het vliegtuig te vinden en dat er geen andere opties meer zijn.

"Dit is een heel intensieve zoektocht geweest waarbij door partijen uit meerdere landen is samengewerkt", aldus Barker. "Uiteraard gaan onze gedachten uit naar de families van de piloot en de voetballer."

Sala had maandag afscheid genomen van zijn oude teamgenoten van de Franse club Nantes. Hij maakte daar tussen 2015 en dit jaar 42 goals in 117 wedstrijden.