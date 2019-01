Feyenoord heeft geen haast met het aanstellen van een opvolger van Giovanni van Bronckhorst. De 43-jarige coach maakte donderdag bekend dat hij de Rotterdamse club na dit seizoen verlaat.

"Dit geeft ons de tijd om een geschikte opvolger te vinden", zegt technisch directeur Martin van Geel op de website van Feyenoord.

"Ongetwijfeld vliegen de namen van vermeende kandidaten ons vanaf morgen om de oren, maar wij zijn zo ver nog niet. We nemen echt de rust en de tijd om zorgvuldig af te wegen wat straks het beste voor Feyenoord is."

Eerder deze maand liet Van Bronckhorst nog weten dat hij in februari met de clubleiding van Feyenoord in gesprek zou gaan over zijn aflopende contract.

Van Geel heeft begrip voor het besluit van de trainer. "'Gio' heeft het hier meer dan fantastisch gedaan en doet het nog steeds goed. Wij waren dan ook graag volgende maand met hem gaan zitten om voor het eerst te praten over een eventuele contractverlenging."

''Gio' is echt een gevoelsmens'

De aankondiging van zijn vertrek komt een dag nadat Feyenoord de halve finales van de TOTO KNVB-beker haalde. De ploeg van Van Bronckhorst versloeg Fortuna Sittard in De Kuip met 4-1. In de Eredivisie bezet de ploeg de derde plaats.

"Wat Giovanni na dit seizoen ook gaat doen, zijn band met ons en met de club zal altijd onverbrekelijk blijven", aldus Van Geel. "'Gio' is echt een gevoelsmens."

"En als hij zelf het idee heeft na dit seizoen iets anders te willen, kunnen we dat alleen maar respecteren. We zijn hem, nu al, ontzettend dankbaar voor zijn grote inbreng in de recente, ongekend succesvolle periode van de club."

Van Bronckhorst was sinds mei 2015 trainer van Feyenoord. Hij loodste de Rotterdammers in 2017 naar de eerste landstitel sinds 1999 en won met zijn ploeg twee keer de KNVB-beker (2016 en 2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018).