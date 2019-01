Giovanni van Bronckhorst vertrekt na dit seizoen als trainer van Feyenoord. De 43-jarige coach, die over een aflopend contract beschikt, heeft de clubleiding laten weten dat hij na vier jaar aan een nieuwe uitdaging toe is.

"Ik heb veel nagedacht of ik ná dit seizoen nog één of meerdere jaren hoofdtrainer van Feyenoord wil blijven. Dat was een hele moeilijke beslissing, want Feyenoord zit in mijn hart", zegt Van Bronckhorst donderdag op de site van Feyenoord.

"Echter, in mijn carrière heb ik altijd mijn gevoel gevolgd en mijn gevoel zegt nu dat ik dat niet moet doen. Het is goed zo."

Van Bronckhorst, die als speler de hele jeugdopleiding van Feyenoord doorliep en in twee periodes ruim tweehonderd wedstrijd speelde voor het eerste elftal, werd in mei 2015 aangesteld als hoofdcoach in De Kuip. Hij was de opvolger van de ontslagen Fred Rutten.

De 106-voudig international van het Nederlands elftal was de afgelopen jaren zeer succesvol met Feyenoord. In 2017 leidde hij de Rotterdammers naar de eerste landstitel sinds 1999. Bovendien won hij met zijn ploeg twee keer de KNVB-beker (2016 en 2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018).

Feyenoord heeft begrip voor besluit

Van Bronckhorst vertelde eerder deze maand bij een trainingskamp in het Spaanse Marbella dat hij met Feyenoord had afgesproken om in februari te praten over zijn toekomst. "Ik ben er zelf nog niet over uit", zei hij toen.

De voormalige speler van RKC Waalwijk, Glasgow Rangers, Arsenal en FC Barcelona heeft de knoop nu toch eerder doorgehakt.

Technisch directeur Martin van Geel had graag volgende maand met Van Bronckhorst gesproken over een eventuele contractverlenging, maar hij toont begrip voor het besluit van zijn trainer.

"'Gio' is echt een gevoelsmens", aldus Van Geel. "En als hij zelf het idee heeft na dit seizoen iets anders te willen, kunnen we dat alleen maar respecteren. We zijn hem, nu al, ontzettend dankbaar voor zijn grote inbreng in de recente, ongekend succesvolle periode van de club."

De technisch directeur stelt dat Feyenoord de tijd zal nemen om een opvolger te zoeken voor Van Bronckhorst.

Van Bronckhorst met aanvoerder Dirk Kuijt bij de huldiging van de landstitel in 2017. (Foto: ANP)

'Nog veel om voor te strijden dit seizoen'

Feyenoord lijkt dit seizoen alleen in de TOTO KNVB-beker nog kans te maken op een prijs. De vijftienvoudig landskampioen plaatste zich woensdag door een 4-1-zege op Fortuna Sittard voor de halve finales.

In de Eredivisie staat Feyenoord na achttien duels derde, met al dertien punten achterstand op koploper PSV. De Rotterdammers spelen zondag in De Kuip De Klassieker tegen nummer twee Ajax, dat een voorsprong van elf punten heeft.

"Er is nog veel om dit seizoen voor te strijden", aldus Van Bronckhorst. "We moeten Europees voetbal veiligstellen, via de competitie of via het bekertoernooi. Daar heb ik zin in en kijk ik naar uit."

Van Geel: "Met elkaar gaan we alles op alles zetten om de samenwerking de komende maanden een passend en dus een fraai slot te geven via de competitie of het bekertoernooi."

