Manager Josep Guardiola van Manchester City is zeer te spreken over het optreden van Philippe Sandler in de League Cup-wedstrijd tegen Burton Albion. De 21-jarige Nederlander maakte woensdagavond zijn basisdebuut voor City.

"Philippe speelde erg goed aan de bal en ook in verdedigend opzicht deed hij het zeer goed", prees Guardiola Sandler na afloop van de wedstrijd op zijn persconferentie.

Manchester City won de return tegen Burton Albion in de halve finale van de League Cup met 0-1. De nummer twee van de Premier League haalde in de heenwedstrijd al met 9-0 uit tegen de club uit de League One.

Sandler miste door een knieblessure de eerste maanden van dit seizoen. Mede hierdoor maakte hij pas begin januari zijn debuut voor Manchester City.

Guardiola zag het talent van Sandler al maanden geleden. "We wisten het al in de voorbereiding", aldus de coach. "Hij was geblesseerd en heeft nog wat wedstrijdritme nodig."

'Hij heeft het inzicht en speelde verdedigend slim'

De Spanjaard is zeer positief over de ontwikkeling van Sandler. "Zijn inzet was ongelooflijk. Het was niet makkelijk op dit veld, maar hij heeft het inzicht en speelde verdedigend slim."

Manchester City komt zaterdag in actie in de FA Cup. De 'Citizens' nemen het in de vierde ronde voor eigen publiek op tegen Burnley.

In eerstvolgende wedstrijd in de Premier League gaat City komende dinsdag op bezoek bij Newcastle United.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League