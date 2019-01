Trainer René Eijer van Fortuna Sittard baalde woensdag dat de nederlaag van zijn ploeg in de kwartfinale van de beker tegen Feyenoord (4-1) ingeleid werd door een discutabele strafschop halverwege de tweede helft.

"Die penalty was cruciaal, daardoor knapte er iets bij de jongens", zei Eijer in de catacomben van De Kuip over de 2-1 van Robin van Persie.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük legde de bal in 68e minuut op de stip nadat Kai Heerings hands had gemaakt. De verdediger van Fortuna Sittard lag op de grond toen hij de bal tegen zijn arm kreeg.

"Het was discutabel", oordeelde Eijer. "Er ging ook nog een overtreding op José Rodriguez aan vooraf. Kai viel, de bal kwam op zijn borst. Hij kreeg ook een klein duwtje, daardoor stuitte de bal tegen zijn hand."

"Ik snap niet waarom de scheidsrechter niet zelf naar de beelden ging kijken. Wij hebben ze net in de kleedkamer gezien. Als hij dat ook had gedaan, was hij denk ik wel tot een andere beslissing gekomen", mopperde Eijer.

VAR heeft beelden wel teruggekeken

Gözübüyük liet de beelden wel terugkijken door de VAR, maar de videoarbiters achter de schermen in Zeist kwamen tot dezelfde conclusie.

Gözübüyük was afgelopen zondag ook betrokken bij een veelbesproken VAR-moment. Hij gaf geen strafschop aan sc Heerenveen in het uitduel met Ajax (4-4), tegen het advies van videoscheidsrechter Dennis Higler in.

Feyenoord herstelde zich tegen Fortuna van de mislukte hervatting van het seizoen, zaterdag bij PEC Zwolle (3-1). De Rotterdammers zijn, net als Willem II en AZ, zeker van een plek in de halve finales van de beker.

De vierde halvefinalist komt uit het duel tussen Ajax en Heerenveen van donderdagavond in Amsterdam (20.45 uur).