Jordy Clasie is ondanks de 4-1-overwinning van Feyenoord op Fortuna Sittard in de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker kritisch over het spel van zijn ploeg. De middenvelder beseft dat het zondag in De Klassieker tegen Ajax beter moet.

"We gaven met name in de omschakeling te veel ruimte weg en dat is iets wat we dit seizoen vaker hebben gedaan", zei de 27-jarige Clasie woensdag na afloop in gesprek met FOX Sports.

"Als de linies te ver uit elkaar staan en de restverdediging niet op orde is, zie je dat ook ploegen als Fortuna gevaarlijk kunnen worden. Zondag (tegen Ajax, red.) mogen we niet zoveel ruimte weggeven, dat is duidelijk."

Fortuna kreeg vooral in de eerste helft goede mogelijkheden, maar kwam pas na rust tot scoren via Andrija Novakovich (1-1). Tot onvrede van het thuispubliek in De Kuip, dat zich duidelijk liet horen tijdens de wedstrijd.

"We hoorden het publiek morren en dat was terecht", aldus Clasie. "In zo'n wedstrijd moeten we negentig minuten de bovenliggende partij zijn, maar dat waren we niet. In de tweede helft hadden we de score eerder moeten vergroten."

'Wij zijn de duidelijke winnaar'

Trainer Giovanni van Bronckhorst was het met zijn middenvelder eens. De coach, die binnenkort bekendmaakt of hij na dit seizoen door wil gaan bij Feyenoord, is wel trots dat zijn ploeg zich wist te revancheren voor de 0-2-nederlaag tegen Fortuna van vorige maand in de competitie.

"Als je met 4-1 wint, neem je denk ik wel revanche ja", zei Van Bronckhorst. "Onze missie is geslaagd. Fortuna kreeg enkele grote kansen, maar over het algemeen zijn wij de duidelijke winnaar."

De coach was vooral te spreken over het optreden van Robin van Persie, die voor de 1-0 en de 2-1 tekende in De Kuip. "Robin speelde zaterdag (tegen PEC Zwolle, red.) al goed en liet ook nu weer zien welke kwaliteiten hij in huis heeft. Ik verwacht dat hij fit genoeg is om zondag mee te doen tegen Ajax."

Naast Feyenoord zijn ook AZ (2-0 tegen Vitesse) en Willem II (2-3 tegen FC Twente) al zeker van een plek in de halve finales van het bekertoernooi. De laatste kwartfinale gaat donderdagavond tussen Ajax en sc Heerenveen.