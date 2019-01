Trainer Marcel Keizer staat met Sporting CP in de finale van het tweede bekertoernooi in Portugal, de Taça de Liga. In Engeland bereikte Manchester City na een nieuwe zege op Burton Albion (0-1) eveneens de finale van de League Cup.

Sporting, de huidige nummer vier van de Portugese competitie, versloeg nummer drie Sporting Braga woensdag via strafschoppen: 4-3.

Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1. Bas Dost viel bij Sporting Portugal in de 69e minuut in. In de noodzakelijke reeks miste hij de eerste strafschop.

FC Porto plaatste zich eerder voor de eindstrijd dankzij een zege bij Benfica (1-3). De finale van de Portugese League Cup is komende zaterdag. Het toernooi bestaat pas sinds 2007.

City eenvoudig naar finale League Cup

Voor City werd de return in het Pirelli Stadium na de veegpartij in Manchester (9-0) een veredelde oefenwedstrijd. Coach Josep Guardiola stelde veel reserves op, onder wie de Nederlandse verdediger Philippe Sandler, die vorig seizoen bij PEC Zwolle speelde.

Met Oleksandr Zinchenko (ex-PSV) en doelman Arijanet Muric (ex-NAC Breda) stonden er nog twee voormalige Eredivisie-spelers aan de aftrap bij City.

Sergio Aguero, een van de weinige vaste krachten in het basiselftal, zorgde halverwege de eerste helft voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Ook spelers als Kevin De Bruyne en Benjamin Mendy, die beiden terugkeerden van een blessure, maakten minuten.

De tegenstander in de finale komt uit het treffen tussen Chelsea en Tottenham Hotspur, dat donderdag wordt gespeeld. De 'Spurs' verdedigen een 1-0-voorsprong.

Cillessen met Barcelona onderuit tegen Sevilla van Promes

FC Barcelona moet nog flink aan de bak om de halve finale van de Spaanse Copa del Rey te bereiken. De Catalanen verloren het eerste duel in de kwartfinales met 2-0 van Sevilla.

Jasper Cillessen stond bij de gasten op doel, terwijl Quincy Promes een basisplaats had bij Sevilla. De nieuwe aanwinst Kevin-Prince Boateng maakte meteen zijn debuut voor Barcelona, waar Lionel Messi ontbrak en spelers als Luis Suárez en Jordi Alba op de bank begonnen.

Beide doelpunten vielen na de pauze. Pablo Sarabia opende de score, waarna Wissam Ben Yedder voor de beslissing zorgde. De return in Camp Nou is volgende week.

In Frankrijk bereikte Paris Saint-Germain de achtste finales van de Coupe de France door Racing Strasbourg met 2-0 te verslaan. Edinson Cavani en Ángel Di Maria waren trefzeker voor de Parijzenaars. Neymar raakte na een uur geblesseerd aan zijn enkel en verliet met tranen in zijn ogen het veld.