Feyenoord heeft woensdagavond de halve finales van de TOTO KNVB-beker bereikt. De Rotterdammers waren in De Kuip mede door twee benutte strafschoppen met 4-1 te sterk voor Fortuna Sittard.

Robin van Persie tekende in de 35e minuut voor de openingstreffer, waarna Andrija Novakovich de stand tien minuten na rust gelijktrok. Dankzij doelpunten van opnieuw Van Persie, Sven van Beek en Steven Berghuis trok het sterkere Feyenoord alsnog aan het langste eind.

Door de ruime zege blijft Feyenoord in de race om de KNVB-beker voor het tweede jaar op rij te winnen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, die in de Eredivisie is veroordeeld tot de strijd om plek drie, was vorig jaar in de finale met 3-0 te sterk voor AZ.

De Alkmaarders voegden zich dinsdag al bij de laatste vier in de beker door Vitesse uit te schakelen (2-0). Eerder op woensdag was Willem II met 3-2 te sterk voor FC Twente.

De laatste kwartfinale gaat tussen Ajax en sc Heerenveen en staat donderdagavond op het programma in de Johan Cruijff ArenA. Zondag reizen de Amsterdammers naar De Kuip voor De Klassieker tegen Feyenoord.

Fortuna krijgt goede kansen voor rust

Feyenoord wilde zich tegen Fortuna revancheren voor de pijnlijke 0-2-nederlaag in de competitie en dat werd in de eerste minuten direct duidelijk. De thuisploeg zocht het doel van Fortuna op en was ook snel dicht bij de openingstreffer, maar het schot van Nicolai Jörgensen werd gepakt door doelman Alexei Koselev.

Fortuna liet zich niet van de wijs brengen en werd zelfs enkele keren gevaarlijk in De Kuip, mede door de ruimte die Feyenoord achterin weggaf. Novakovich mocht na tien minuten vanaf de zijkant op Kenneth Vermeer aflopen, maar de doelman wist zijn inzet uit het doel te houden. Niet veel later schoot Finn Stokkers in kansrijke positie maar net naast.

Hoewel Feyenoord het meeste balbezit had, moest de thuisploeg het aanvankelijk vooral hebben van afstandsschoten. Calvin Verdonk leverde de gevaarlijkste poging af, al kwam dat vooral doordat doelman Koselev zich bijna op het verraderlijke schot van de linksback verkeek.

Tien minuten voor rust kwam Feyenoord alsnog op voorsprong. Rechtsback Jeremiah St. Juste brak na een één-twee met Berghuis door aan de rechterkant en gaf een scherpe voorzet op Van Persie, die de bal hoog in het doel werkte. Feyenoord tankte door de 1-0 het nodige vertrouwen en kreeg voor rust nog enkele mogelijkheden, maar de tweede treffer bleef op dat moment uit.

Feyenoord dankzij discutabele penalty met schrik vrij

Na rust veranderde weinig aan het spelbeeld. Feyenoord zocht de aanval en verzuimde al vroeg in de tweede helft afstand te nemen. Jörgensen raakte de paal met een fraai stiftje en Berghuis faalde oog in oog met doelman Koselev.

Waar Feyenoord slordig met de kansen omging, toonde Fortuna zich dodelijk effectief in De Kuip. De diep gestuurde Novakovich kapte Jan-Arie van der Heijden uit en werkte de bal vervolgens langs Vermeer in het doel.

Feyenoord leek niet heel erg aangeslagen. De thuisploeg verhoogde de druk op de verdediging van Fortuna en het was een klein wonder dat de 2-1 niet al op het scorebord stond in de 58e minuut. Jörgensen stuitte van dichtbij op keeper Koselev, waarna ook Van Persie en Vilhena de bal in de rebound niet achter de Moldaviër kregen.

In de 68e minuut was de voorsprong voor Feyenoord alsnog een feit nadat de thuisploeg een discutabele strafschop kreeg na vermeend hands van de op de grond liggende Kai Heerings. Arbiter Serdar Gözübüyük bleef na lang overleg met de VAR bij zijn beslissing, waarna Van Persie de penalty onberispelijk in de rechterhoek schoot.

Feyenoord had de score vervolgens verder uit moeten breiden, maar toonde zich wederom onzorgvuldig. Berghuis brak uit aan de rechterkant en omspeelde Koselev, maar zijn inzet uit een lastige hoek werd van de lijn gehaald. De 3-1 viel tien minuten voor tijd alsnog door een rake kopbal van Van Beek en Berghuis benutte in blessuretijd nog een strafschop, waardoor Feyenoord het bekerduel uiteindelijk met ruime cijfers won.