Willem II heeft woensdag in navolging van AZ de halve finales van de TOTO KNVB-beker bereikt. De ploeg uit de Eredivisie was Eerste Divisionist FC Twente de baas: 2-3.

Alle treffers in de Grolsch Veste vielen in de tweede helft. Aitor Cantalapiedra schoot FC Twente uit een vrije trap op voorsprong, maar via een eigen treffer van Cristian González kwam Willem II snel op 1-1.

Via wederom Cantalapiedra kwam FC Twente direct na de gelijkmaker weer op voorsprong, maar Willem II kwam dankzij Evangelos Pavlidis op 2-2. Vier minuten voor tijd kopte Kristofer Kristinsson de winnende binnen.

AZ versloeg dinsdag al Vitesse (2-0). De derde halvefinalist wordt woensdag nog bekend. Feyenoord ontvangt in eigen stadion Fortuna Sittard. Donderdag staan Ajax en sc Heerenveen tegenover elkaar in de laatste partij in de kwartfinales.

Duel komt pas na rust los

De partij in Enschede ontbrandde pas na de 1-0 van Cantalapiedra, tien minuten na rust. De vrije trap van de Spanjaard werd door iedereen gemist en belandde in de verre hoek achter doelman Timon Wellenreuther.

Willem II bleek niet van de kook en al snel stond het 1-1. De mee opgekomen rechtsback Fernando Lewis kreeg een voorzet wat gelukkig voor de voeten en zag zijn schot daarna via het been van González binnen gaan.

Twente hernam de leiding echter direct na de aftrap. Cantalapiedra troefde bij een dieptepass zijn bewaker Damil Dankerlui af, sneed vanaf rechts naar binnen en passeerde Wellenreuther voor de tweede keer.

In het slotkwartier leek de pijp bij de thuisploeg wat leeg en daarvan profiteerde Willem II ten volle. Pavlidis tikte van dichtbij de gelijkmaker binnen, waarna invaller Kristinsson het duel tien minuten later met een kopbal besliste.