Frenkie de Jong is in de wolken met zijn aanstaande transfer naar FC Barcelona. De middenvelder van Ajax maakt na dit seizoen voor een bedrag van minimaal 75 miljoen euro de overstap naar Catalonië.

"Toen de belangstelling van Barcelona eind vorige week zo serieus werd, heb ik voor mijn droom gekozen", vertelt De Jong woensdag in gesprek met De Telegraaf. "Dit ondanks het feit dat ik de trainer nog niet heb gesproken. Ik ben daar ook nog niet geweest."

Dat de 21-jarige De Jong na dit seizoen bij Ajax zou vertrekken stond al min of meer vast, maar het was lange tijd onduidelijk bij welke buitenlandse topclub hij zou tekenen.

De voormalige jeugdspeler van Willem II werd de laatste tijd ook nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain. De Jong erkent dat de Parijzenaars meer dan serieuze belangstelling voor hem hadden.

"Die mensen hebben er alles aan gedaan om me te halen. De Franse competitie is misschien iets minder sterk, maar het voordeel zou zijn geweest dat ik bij PSG de meeste garantie op speeltijd had gekregen en dus ook kon groeien."

De Jong duurste Eredivisie-speler ooit

De Jong had een transfer naar de regerend landskampioen van Frankrijk dan ook een "topkeuze" gevonden. "Dat ik niet voor PSG heb gekozen maar voor Barcelona, komt puur omdat het Barcelona is."

Barcelona betaalt Ajax een recordbedrag van liefst 75 miljoen euro, dat door bonussen nog kan oplopen tot 86 miljoen euro.

De Jong is hoe dan ook de duurste Eredivisie-speler aller tijden. Verdediger Davinson Sánchez was dat voorheen. Hij werd in de zomer van 2017 voor een bedrag van 40 miljoen euro door Tottenham Hotspur overgenomen van Ajax.

Overmars: 'Niet realistisch om De Jong te behouden'

Directeur spelerszaken Marc Overmars vindt dat Ajax tevreden kan zijn over de gesloten deal met Barcelona. Volgens de oud-speler van de Catalanen is er maandenlang gewerkt aan de transfer.

"In die periode hebben alle topclubs gezeten met het management van Frenkie en vervolgens contact met ons gelegd", vertelt Overmars bij Ajax TV. "De laatste weken kwam er ook echt contact met Barcelona. Natuurlijk wil je spelers langer houden, maar dat was in het geval van De Jong niet realistisch."

Niet alleen Ajax profiteert financieel van de transfer van De Jong, ook RKC Waalwijk en Willem II delen mee in de transfersom. De Jong speelde in de destijds gezamenlijke jeugdopleiding van die twee clubs.

"Het is goed dat daar geld heen gaat. Hopelijk steken ze het in de jeugdopleiding", aldus Overmars, die denkt dat De Jong er goed aan doet naar Barcelona te verkassen.

"Ik denk dat Frenkie daar heel goed past, dus ik ben blij dat hij bij Barcelona heeft getekend. Hopelijk doet hij het daar fantastisch, want dat is ook goed voor Ajax."