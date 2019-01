Kenneth Vermeer begint in het duel met Fortuna Sittard in de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker zoals verwacht in de basis bij Feyenoord. De doelman vervangt de geblesseerde Justin Bijlow onder de lat in De Kuip.

De 21-jarige Bijlow liep zaterdagavond in de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een breuk in zijn linkervoet op. Hij werd zondag geopereerd aan de kwetsuur en kan minimaal twee maanden niet in actie komen.

Voor Vermeer wordt het bekerduel met Fortuna zijn achtste officiële wedstrijd van het seizoen. De oud-Ajacied keepte eerder al onder meer de bekerwedstrijden tegen Gemert (0-4), ADO Den Haag (5-1) en FC Utrecht (1-0).

Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft verder geen wijzigingen aangebracht in zijn basiself ten opzichte van het duel in Zwolle. Dat betekent onder meer dat Jens Toornstra en Eric Botteghin op de bank beginnen.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De Rotterdammers gingen in december in de competitie nog verrassend met 0-2 onderuit tegen de Limburgers.

AZ voegde zich dinsdagavond al bij de laatste vier door Vitesse met 3-0 te verslaan. FC Twente speelt op dit moment tegen Willem II en Ajax neemt het donderdag nog op tegen sc Heerenveen.

Bekijk de uitslagen en het programma in de KNVB-beker