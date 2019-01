FC Barcelona heeft met Frenkie de Jong voor de twintigste keer in de historie een Nederlander vastgelegd. De 21-jarige middenvelder van Ajax tekende woensdag een contract dat hem vanaf 1 juli aan de Catalaanse club bindt.

Johan Cruijff was in 1973 de eerste Nederlander die het shirt van Barcelona droeg, terwijl ook landgenoot Johan Neeskens in de jaren zeventig naar Catalonië trok. Ronald Koeman maakte in 1989 de overstap naar Spanje.

In de jaren negentig nam het aantal Nederlanders fors toe met onder anderen Richard Witschge, Michael Reiziger, Winston Bogarde, Phillip Cocu en de broertjes Frank en Ronald de Boer, die allemaal meerdere jaren voor Barcelona uitkwamen.

In het huidige decennium maakten al twee spelers van Nederlandse bodem de overstap naar Catalonië. Ibrahim Afellay tekende in 2010 een contract bij de Spaanse grootmacht en in 2016 verkaste ook Jasper Cillessen naar Barcelona, waar de doelman op dit moment nog steeds speelt.

Ook bij het vrouwenelftal van Barcelona is Nederland vertegenwoordigd. Op dit moment staan Lieke Martens en Stefanie van der Gragt onder contract bij de Spaanse club.

Nederlanders bij FC Barcelona Johan Cruijff - 1973 tot 1978

Johan Neeskens - 1974 tot 1979

Ronald Koeman - 1989 tot 1995

Richard Witschge - 1991 tot 1993

Jordi Cruijff - 1993 tot 1996

Michael Reiziger - 1997 tot 2004

Ruud Hesp - 1997 tot 2000

Winston Bogarde - 1997 tot 2000

Boudewijn Zenden - 1998 tot 2001

Phillip Cocu - 1998 tot 2004

Patrick Kluivert - 1998 tot 2004

Ronald de Boer - 1999 tot 2000

Frank de Boer - 1999 tot 2003

Marc Overmars - 2000 tot 2004

Giovanni van Bronckhorst - 2003 tot 2007

Edgar Davids - 2004

Mark van Bommel - 2005 tot 2006

Ibrahim Afellay - 2010 tot 2014

Jasper Cillessen - 2016 tot heden

Frenkie de Jong - 2019 tot ?

​