Frenkie de Jong maakt na dit seizoen de overstap van Ajax naar FC Barcelona. De overgang, die al enkele dagen in de lucht hing, is woensdag beklonken.

De Catalaanse grootmacht maakt een recordbedrag van minstens 75 miljoen euro over aan Ajax. Dat bedrag kan nog oplopen naar 86 miljoen euro. Er werd nog nooit zo veel geld betaald voor een speler uit de Eredivisie. Davinson Sánchez was met 40 miljoen (van Ajax naar Tottenham Hotspur) tot nu toe de duurste.

De 21-jarige De Jong tekent in Barcelona een contract voor vijf seizoenen. Hij speelde sinds medio 2015 voor Ajax, dat hem voor het symbolische bedrag van 1 euro had overgenomen van Willem II. Die club krijgt, net als toenmalig partner RKC Waalwijk, een deel van de transfersom.

De middenvelder maakt in september 2016 zijn debuut voor Ajax in het bekerduel met Willem II. Vijf maanden later volgde zijn competitiedebuut tegen Sparta Rotterdam.

De Jong passeert Virgil van Dijk vooralsnog niet als duurste Nederlandse speler ooit. De verdediger verruilde Southampton een jaar geleden voor 85 miljoen euro voor Liverpool, een bedrag dat door De Jong wel gepasseerd wordt als alle bonussen worden uitbetaald.

Profiel Frenkie de Jong Geboren: 12 mei 1997, Arkel



Profdebuut: 10 mei 2015 (Willem II-ADO Den Haag)



Interlanddebuut: 6 september 2018 (Nederland-Peru)



Loopbaan: 2005-2015: Willem II (2 duels, 0 doelpunten)

2015-heden: Ajax (42 duels, 4 doelpunten)

2018-heden: Oranje (5 interlands, 0 doelpunten)

De Jong in voetsporen Cruijff en Koeman

De Jong is sinds het seizoen 2017/2018 basisspeler bij Ajax, waarmee hij dit seizoen met name in de Champions League grote indruk maakt. Hij staat de laatste interlands ook steevast in de basis bij Oranje en kwam tot nu toe tot vijf duels voor het Nederlands elftal.

Dit seizoen speelde De Jong tot nu toe zestien Eredivisie-wedstrijden. Daarin was de middenvelder goed voor drie doelpunten.

Bij FC Barcelona treft De Jong met Jasper Cillessen een landgenoot. Hij wordt de twintigste Nederlander die voor FC Barcelona gaat spelen. Oud-topspelers als Johan Cruijff, Johan Neeskens, Ronald Koeman, Patrick Kluivert, de gebroeders Frank en Ronald de Boer en Phillip Cocu gingen hem voor.