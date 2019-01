Ajax moet het donderdag in het thuisduel met sc Heerenveen in de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker nog zonder Nicolás Tagliafico stellen.

De Argentijnse linksback keerde geblesseerd terug van het trainingskamp van Ajax in de Verenigde Staten. Hij miste ook al het competitieduel met de Friezen van zondag (4-4).

Tagliafico, die met knieklachten kampt, trainde woensdag in aanloop naar het bekerduel nog apart van de groep, meldt Ajax. Het is nog onduidelijk of hij zondag kan aantreden in De Klassieker tegen Feyenoord.

Coach Erik ten Hag koos zondag tegen Heerenveen voor Daley Sinkgraven als vervanger van de Argentijn. Die haalde vanwege kramp het eind van de wedstrijd niet, maar is normaal gesproken weer fit.

Het duel tussen Ajax en sc Heerenveen begint donderdag om 20.45 uur. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat onder leiding van Kevin Blom.