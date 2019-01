Gonzalo Higuaín heeft zijn tijdelijke overgang van AC Milan naar Chelsea woensdagavond afgerond. De Argentijnse spits wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Juventus, dat hem aan competitiegenoot Milan had verhuurd.

De transfer van de 31-jarige international zat er al enige tijd aan te komen. Chelsea-coach Maurizio Sarri bevestigde eerder op de dag al dat Higuaín zich snel in Londen zou melden.

De spits is dolgelukkig dat hij wordt herenigd met Sarri, met wie hij enkele jaren samenwerkte bij Napoli. "Dit is een kans die ik moest aangrijpen", zegt de nieuwe nummer 9 op de clubwebsite. "Ik hoop dat ik Chelsea kan terugbetalen voor het vertrouwen."

Sarri liet eerder op de dag al weten blij te zijn met de komst van zijn voormalige oogappel. "Een van de beste aanvallers die ik getraind heb. Ik hoop dat hij hier zijn oude vorm weer vindt", zei de Italiaan.

Als de samenwerking bevalt, heeft Chelsea de mogelijkheid om Higuaín na dit seizoen definitief over te nemen van Juventus. Die optie bedraagt 36 miljoen euro. Ook is de mogelijkheid er om de Argentijn voor 18 miljoen euro nog een jaar te huren.

Higuaín zoekt in Londen vorm van Napoli

Hoewel de transfer al dagenlang rondzoemde, duurde het tot woensdag voor de Argentijn daadwerkelijk zijn handtekening kon zetten. "Het was geen gemakkelijke deal", zegt directeur Marina Granovskaia van Chelsea dan ook. "Er waren veel partijen bij betrokken, maar we zijn dolblij dat het is gelukt."

Higuaín hoopt op Stamford Bridge de vorm te hervinden die hij onder Sarri etaleerde bij Napoli. Hij werd toen in het seizoen 2015/2016 topscorer van de Serie A met een recordaantal van 36 doelpunten.

Higuaín kan donderdag nog niet debuteren voor Chelsea, als de ploeg het in de halve finales van de League Cup opneemt tegen Tottenham Hotspur. De deal kwam daarvoor te laat rond.

Juventus nam Higuaín in de zomer van 2016 voor circa 90 miljoen euro, waarna AC Milan afgelopen zomer een huurovereenkomst aanging met 'De Oude Dame'. Higuaín voldeed daar niet aan de verwachtingen van coach Gennaro Gattuso. Higuaín was goed voor acht doelpunten in San Siro.

AC Milan heeft direct een vervanger voor Higuaín gestrikt. De ploeg neemt Krzysztof Piatek voor zo'n 35 miljoen euro over van Genoa. De Pool maakte dit seizoen liefst dertien doelpunten in negentien duels.