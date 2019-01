Michiel Kramer keert na een half jaar terug in de Eredivisie. FC Utrecht neemt de spits transfervrij over van Maccabi Haifa, zo heeft de Israëlische club woensdag bevestigd.

De club uit de domstad meldt nog niets over de komst van de dertigjarige Kramer, die volgens De Telegraaf tot het einde van het seizoen tekent.

Kramer was pas sinds afgelopen zomer speler van Maccabi, waar hij voor een jaar tekende. Hij was clubloos nadat zijn contract bij Sparta Rotterdam werd ontbonden vanwege een lange schorsing, waardoor Kramer de resterende wedstrijden van het seizoen al zou missen.

De aanvaller werd naar Maccabi gehaald op voorspraak van trainer Fred Rutten, die onlangs ook uit Israël vertrok en aan de slag ging bij Anderlecht. Kramer kwam namens Maccabi tot slechts vier officiële duels, waarin hij niet scoorde. Hij kreeg bovendien een rode kaart bij zijn debuut.

Kramer kwam eerder uit voor NAC Breda, FC Volendam, ADO Den Haag en Feyenoord. In Nederland was hij in 232 wedstrijden goed voor 82 doelpunten.

Michiel Kramer als speler van Feyenoord. (Foto: ProShots)

Ook contract bij Feyenoord ontbonden

Net als bij Maccabi Haifa en Sparta eindigde ook Kramers periode bij Feyenoord met het ontbinden van zijn contract.

De geboren Rotterdammer was al overbodig in De Kuip en maakte zich onmogelijk nadat hij een broodje kroket at tijdens de rust van het bekerduel met Heracles Almelo in december 2017.

FC Utrecht is onder coach Dick Advocaat, met wie Kramer eerder bij Sparta samenwerkte, bezig aan een sterke reeks. De club is opgeklommen naar de subtop van de Eredivisie, al werd in de eerste wedstrijd van 2019 met 3-0 van AZ verloren.

