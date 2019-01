De leider van het reddingsteam dat zoekt naar de vermiste Cardiff-spits Emiliano Sala zegt dat er geen hoop meer is op zijn redding. Het vliegtuigje waar Sala samen met een piloot in zat, is sinds maandag vermist.

"Zelfs de meest fitte persoon zou het hooguit een paar uur in het water uithouden", aldus John Fitzgerald, die leiding geeft aan de zoekoperatie.

Na een intensieve zoektocht op dinsdag zoekt de politie woensdag bij de Kanaaleilanden verder naar Sala en de piloot. Daarbij richt de politie zich in eerste instantie op het scenario dat de Argentijn samen met de piloot in een reddingsboot zit.

Begin van de middag zei de politie gedurende vijf uur zo'n 725 vierkante kilometer te hebben afgezocht, maar nog geen spoor te hebben gevonden van het vliegtuigje.

De politie houdt ook rekening met de scenario's dat ze ergens anders geland zijn, maar nog niets van zich hebben laten horen, dat ze opgepikt zijn door een passerend schip of dat het vliegtuigje in stukken is gebroken en dat Sala en de piloot in zee liggen.

In eerste instantie wordt er gezocht met drie vliegtuigen en een helikopter. Politiechef David Barker verwacht dat de operatie zal duren totdat het donker is. Een militair vliegtuig uit Frankrijk is naar Guernsey gevlogen om te helpen bij het zoeken.

'Wrakstukken aangespoeld bij Jersey'

In het Piper PA-46 vliegtuigje waar Sala samen met de piloot in zat, was een reddingsboot aanwezig.

De kustwacht van het eiland Jersey heeft een boot richting Bouley Bay gestuurd naar aanleiding van meldingen dat daar wrakstukken zouden drijven. Het is nog niet bekend of dit te maken heeft met vermiste vliegtuigje.

Sala had maandag afscheid genomen van zijn oude club FC Nantes en ging in de avond op weg naar zijn nieuwe club Cardiff City. Die club uit Wales legde 20 miljoen euro neer voor de 28-jarige spits. Hij is de duurste aankoop van de club ooit.

Sala stuurde geluidsfragment naar vrienden

Argentijnse media publiceerden een geluidsfragment dat Sala vlak voor de crash nog zou hebben gestuurd naar familie.

De spits zegt daarin dat hij doodsbang is. "We zitten in een vliegtuig dat op het punt staat uit elkaar te vallen. Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, weet ik niet of iemand me komt zoeken."