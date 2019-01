Calvin Stengs voelt dat hij zijn oude niveau nadert bij AZ. De talentvolle aanvaller is weer helemaal terug na een zware kruisbandblessure en laat zich de laatste wedstrijden nadrukkelijk zien in Alkmaar.

De twintigjarige Stengs tekende dinsdag met een fraai doelpunt voor de 1-0 in het met 2-0 gewonnen duel met Vitesse in de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker. Zaterdag maakte hij ook al een mooi doelpunt tegen FC Utrecht (3-0).

"Dit is lekker voor het vertrouwen. Hopelijk volgen er steeds meer", zei Stengs bij FOX Sports na de wedstrijd tegen Vitesse, waarin hij in de slotminuten werd gewisseld.

"Het vertrouwen groeit. Als ik blijf scoren en mijn ding blijf doen, gaat het steeds beter. Ik krijg ook het vertrouwen van de trainer, want ik blijf in de basis staan."

Stengs liep zijn zware blessure in de eerste speelronde van vorig seizoen op, toen hij met AZ op bezoek ging bij PSV. Hij maakte op 31 oktober zijn rentree in het eerste elftal tijdens het bekerduel met VVV-Venlo.

Calvin Stengs in duel met Vitesse-aanvaller Oussama Darfalou. (Foto: ProShots)

'Lastig te zeggen hoe ver ik ben'

Stengs, die als een groot talent wordt beschouwd, vindt het moeilijk om te beoordelen wanneer hij zijn oude topvorm weer helemaal terugheeft.

"Ik ben goed hersteld en ik word steeds fitter, merk ik. Het is lastig te zeggen hoe ver ik van mijn vorm af ben. Ik merk niet dat ik iets mis, maar het is moeilijk te zeggen", aldus de aanvaller van AZ.

Coach John van den Brom was blij met het doelpunt van Stengs tegen Vitesse. "Als iemand zo'n doelpunt moet maken, dan is hij het wel. We weten waar hij vandaan komt", aldus de Amersfoorter, die over de hele ploeg tevreden was.

"Ik heb genoten van mijn team. We zijn ergens mee bezig en dat gaat steeds beter. Het was leuk om naar te kijken. Ik ben ook voetballiefhebber. Je moet fysiek in orde zijn, maar ook voetballend vermogen hebben. Dat hadden we vandaag allebei."

Woensdagavond staan met FC Twente-Willem II (18.30 uur) en Feyenoord-Fortuna Sittard (20.45 uur) de tweede en derde kwartfinale op het programma in het bekertoernooi. Donderdag strijden Ajax en sc Heerenveen vanaf 20.45 uur om het laatste halvefinaleticket.

