De vermiste Cardiff City-spits Emiliano Sala heeft vlak voor zijn verdwijning een audiobericht gestuurd naar zijn vrienden, zo blijkt woensdag uit fragmenten die in handen zijn van de Argentijnse krant Olé.

Sala was maandagavond in een klein vliegtuig onderweg van Nantes naar zijn nieuwe club, die een recordbedrag van 17 miljoen euro voor hem betaalde. Het vliegtuig verdween van de radar en sindsdien is niets meer vernomen van de Argentijn en de piloot.

"Het toestel lijkt uit elkaar te vallen", zegt een bezorgde Sala in het geluidsfragment. "Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, weet ik niet of iemand me komt zoeken. Papa, wat ben ik bang!"

Er werd dinsdag al met helikopters en reddingsboten gezocht naar het vliegtuig, maar dat leverde niets op. De zoektocht op het Kanaal gaat woensdag verder.

De politie liet dinsdagavond wel weten dat door helikopters enkele voorwerpen in het water zijn gezien, maar het is nog niet duidelijk of dat onderdelen van het vermiste vliegtuig zijn.

Supporters van Nantes brengen eerbetoon

Fans van Nantes brachten dinsdagavond een eerbetoon aan Sala. De fans kwamen bijeen op het Royal Place in het centrum van de Franse stad en legden onder meer gele tulpen neer bij een fontein.

Zowel Nantes als Cardiff City liet in een verklaring weten bezorgd te zijn en mee te leven met alle betrokkenen.

De geboren Argentijn Sala, die ook een Italiaans paspoort heeft, was maandag even terug bij Nantes om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten en plaatste een foto van het afscheid op Twitter en Instagram. Vervolgens nam hij het vliegtuig naar Cardiff.

De bekerwedstrijd van Nantes tegen Entente Sannois Saint-Gratien gaat woensdag niet door. Het duel in de zestiende finales van de Coupe de France zou woensdag om 18.30 uur beginnen in het Parc des Sports Michel Hidalgo, maar dat is verschoven naar zondag 16.30 uur.