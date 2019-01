FC Barcelona zou volgens Spaanse media en De Telegraaf de strijd om Frenkie de Jong hebben gewonnen. De Catalaanse club is bereid meer te betalen aan Ajax dan Paris Saint-Germain.

Barcelona legt volgens De Telegraaf 90 miljoen euro neer voor de diensten van de 21-jarige middenvelder. PSG zou niet verder willen gaan dan 75 miljoen euro. Het is niet duidelijk of De Jong, mocht de transfer doorgaan, per direct of pas in de zomer naar Barcelona verkast. De Jong moet er met zijn zaakwaarnemer nog uitkomen met de Spaanse kampioen.

De Jong zou met 90 miljoen euro de duurste speler worden uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Virgil van Dijk is dat op dit moment. Hij ging begin dit jaar voor 80 miljoen euro van Southampton naar Liverpool.

De Jong werd door Ajax in de zomer van 2015 voor het symbolische bedrag van 1 euro weggeplukt bij Willem II en heeft bij de hoofdstedelingen nog een contract tot medio 2022. De spelmaker speelde vooralsnog 43 Eredivisieduels in het eerste elftal van Ajax. Hij maakte daarin vijf doelpunten.

De geboren Arkelaar debuteerde begin september in het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Peru en maakte vervolgens indruk in onder meer de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland.

Barcelona is al maanden bezig met transfer De Jong

"Barcelona staat al tien maanden in contact met de zaakwaarnemer van Frenkie. Hij is echt de uitverkorene", zegt Xavi Hernández Navarro, die voor MARCA, de grootste sportkrant van het land, over het Spaanse topvoetbal schrijft. "Door het vertrek van Xavi en Andrés Iniesta en het feit dat Sergio Busquets niet meer de jongste is, zoekt Barcelona naar een nieuwe 'middenveldmaestro'. Frenkie is het perfecte plan."

Barcelona was er al vroeg bij, want de echte hype rondom De Jong ontstond na zijn eerste interlands. Dankzij zijn sterke optredens met Oranje in de Nations League tegen Frankrijk en Duitsland waren de scouts van de topclubs overtuigd.

Naast Paris Saint-Germain zou ook Manchester City verregaande interesse hebben in de diensten van De Jong, maar Barcelona lijkt nu de strijd gewonnen te hebben. Volgens Catalunya Radio zijn de Franse en Engelse club al op de hoogte gesteld dat De Jong naar de club van Lionel Messi gaat.