AZ heeft zich dinsdag voor het vierde seizoen op rij geplaatst voor de halve finales van de TOTO KNVB-beker. De viervoudig bekerwinnaar was in de kwartfinales in eigen huis te sterk voor Vitesse: 2-0.

Calvin Stengs zette AZ vlak voor rust op voorsprong. In de openingsfase van de tweede helft bepaalde Guus Til de eindstand.

AZ staat door zijn twaalfde thuiszege in de beker op rij voor de zevende keer in de laatste acht seizoenen en voor het vierde jaar op rij in de halve finales van de KNVB-beker. Alleen Feyenoord, Go Ahead Eagles, Ajax en PSV stonden ook ooit vier seizoenen op rij bij de laatste vier in de beker.

AZ reikte de afgelopen twee seizoenen zelfs tot de finale. De bekerwinnaar van 1978, 1981, 1982 en 2013 verloor de eindstrijd in 2017 van Vitesse (2-0), terwijl Feyenoord vorig jaar met 3-0 te sterk was.

De laatste keer dat de Noord-Hollanders vóór de halve eindstrijd strandden, was in het seizoen 2014/2015. FC Twente was toen in de kwartfinales - mede door twee goals van Hakim Ziyech - met 3-0 te sterk.

De andere kwartfinales in de KNVB-beker zijn FC Twente-Willem II (woensdag, 18.30 uur) en Feyenoord-Fortuna Sittard (woensdag, 20.45 uur) en Ajax-sc Heerenveen (donderdag, 20.45 uur).

Stengs scoort voor tweede keer in vier dagen

Ondanks de sneeuw in Nederland was het veld in Alkmaar uitstekend bespeelbaar. Desondanks was het in de openingsfase van de wedstrijd vooral aftasten bij beide subtoppers in de Eredivisie.

Het duurde tot de negentiende minuut voordat er een echte kans te noteren viel in het AFAS Stadion. Een hard schot van AZ-aanvaller Oussama Idrissi werd gekeerd door Vitesse-keeper Eduardo, waarna Mats Seuntjes in de rebound naast kopte.

De thuisploeg was ook wat sterker, zonder dat dat veel gevaar voor het doel van Eduardo opleverde. Vlak voor rust was het toch raak voor AZ. Rechtsback Jonas Svensson gaf de bal vanaf de achterlijn glijdend voor en Stengs schoot de bal met links hard en hoog in de verre hoek.

Het was voor de twintigjarige aanvaller, die in het najaar terugkeerde na een zware knieblessure, zijn tweede doelpunt in vier dagen tijd. Afgelopen zaterdag maakte hij met een fraaie solo de laatste treffer in het Eredivisie-duel met FC Utrecht (3-0-zege).

AZ profiteert van fout Clarke-Salter

De tweede helft kwam wat sneller op gang dan de eerste. Roy Beerens leek alleen op AZ-doelman Marco Bizot af te kunnen gaan, maar de Vitesse-aanvaller werd nog ingehaald door Ron Vlaar.

In de 54e minuut viel het doelpunt aan de andere kant. Til kreeg de bal zomaar in zijn voeten na een knullige fout van Vitesse-verdediger Jake Clarke-Salter en werkte via de binnenkant van de paal binnen: 2-0.

Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld. Vitesse-trainer Leonid Slutsky probeerde met het inbrengen van de jonge aanvaller Richonell Margaret nog wat te forceren, maar AZ was veel te sterk voor de Arnhemmers.