De transfer van Kevin-Prince Boateng naar FC Barcelona zorgde maandag voor verbaasde gezichten in de (Spaanse) voetbalwereld. Trainer Ernesto Valverde kan weinig met de kritiek op de komst van de 31-jarige clubhopper uit Ghana.

"Sinds ik hier ben, vinden jullie elke transfer van ons controversieel", zei Valverde, die sinds de zomer van 2017 trainer is in Camp Nou, dinsdag tegen de media op zijn persconferentie voor de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Spaanse beker tegen Sevilla van woensdag.

"Jullie praatten veel over Arturo Vidal, Paulinho en Arthur, maar uiteindelijk pakken de transfers altijd goed uit."

Boateng wordt het komende half jaar gehuurd van het Italiaanse US Sassuolo. Barcelona kan de oud-speler van Hertha BSC, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, AC Milan, Schalke 04, Las Palmas en Eintracht Frankfurt aan het einde van het seizoen voor een bedrag van 8 miljoen euro definitief overnemen.

De koploper van Spanje was op zoek naar een speler die kan fungeren als stand-in voor spits Luis Suárez. Boateng heeft het grootste deel van zijn loopbaan op het middenveld gespeeld, maar ziet zichzelf nu als een 'valse spits'.

"Hij is ervaren en kent de Spaanse competitie", aldus Valverde. "En hij was direct beschikbaar. We vonden hem de beste optie voor de komende maanden. Hij is een goede speler en we hopen dat hij ons kan helpen."

'Transfer naar 'Barça' is een droom'

Boateng zelf ziet zijn transfer naar Barcelona als een droom. "Het is een ongelooflijk gevoel om hier te zijn. Dit was een kans die ik niet kon laten lopen. Ik vertelde mijn zaakwaarnemer dat ik naar Barcelona zou rennen in plaats van het vliegtuig te nemen."

De vijftienvoudig international van Ghana hoopt dat zijn verblijf in Catalonië niet beperkt blijft tot zes maanden. "Ik wil hier goed spelen en een contract voor meerdere jaren tekenen, dat is het doel."

"Ik weet dat ik niet gehaald ben voor de basis, want er zitten geweldige spelers in deze selectie. Ik ben hier vanwege mijn ervaring en om het team te helpen."

Boateng maakt mogelijk woensdag in het uitduel met Sevilla al zijn debuut voor 'Barça'. Hij zit in de selectie voor de bekerwedstrijd, in tegenstelling tot Lionel Messi en Sergio Busquets. Zij krijgen rust van Valverde.