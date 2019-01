Usain Bolt jaagt niet langer op een carrière in het profvoetbal. De 32-jarige ex-topatleet trainde vorig jaar enige tijd mee bij Central Coast Mariners, maar hij kwam geen contract overeen met de Australische club.

"Het was een leuke ervaring", aldus Bolt over zijn periode als voetballer. "Ik heb er echt van genoten om deel uit te maken van een team, het was heel anders dan atletiek. Het was leuk zolang het duurde."

De Jamaicaanse wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter maakte er tijdens zijn succesvolle atletiekloopbaan al geen geheim van dat hij ooit graag profvoetballer zou zijn.

Bolt trainde kort mee bij Manchester United, Borussia Dortmund en het Noorse Strömsgodset IF, al was een contract bij die clubs niet de insteek. Afgelopen zomer streek hij neer bij Central Coast Mariners, dat hem wel een kans gaf om een verbintenis te verdienen.

De achtvoudig olympisch kampioen maakte eind augustus zijn officieuze debuut als profvoetballer in een oefenduel en anderhalve maand later scoorde hij twee keer in een vriendschappelijke wedstrijd.

Central Coast Mariners bood Bolt vervolgens een contract aan, maar de financiële eisen van de voormalige topsprinter - hij wilde naar verluidt 1,5 miljoen euro per jaar verdienen in plaats van de aangeboden 80.000 euro - waren veel te gortig voor de Australiërs. De Jamaicaan sloeg ook een contractvoorstel van de Maltese kampioen Valletta FC af.

'Mijn leven in topsport is over'

"We hebben het misschien niet helemaal aangepakt zoals we moesten", zei Bolt dinsdag in Kingston over de onderhandelingen met Central Coast Mariners. "Maar soms leer je wat in het leven."

Bolt stelde dat hij zich nu gaat richten op zijn zakelijke activiteiten. "Ik doe nu een heleboel verschillende dingen. Mijn leven in de topsport is over. Er zitten heel veel dingen in de pijplijn, ik probeer nu een zakenman te zijn."