De politie heeft de zoektocht naar het vliegtuig waarin Emiliano Sala zat dinsdag gestaakt. Het had vanwege de invallende duisternis geen zin om nog langer te speuren naar het toestel met daarin de nieuwe spits van Cardiff City.

Woensdag gaat de zoekactie verder. "Het plan is om bij zonsopgang weer te starten", meldt de politie.

Het privévliegtuig was dinsdag op weg van Nantes naar Cardiff en had vermoedelijk twee inzittenden. Naast de 28-jarige Sala was dat de piloot.

De politie zegt dat tijdens de zoektocht van dinsdag door helikopters enkele voorwerpen in het water zijn gespot. Het is nog niet bekend of dat onderdelen van het vermiste vliegtuig zijn.

"We hebben geen tekenen gevonden van de mensen die aan boord waren. Als ze op het water geland zijn, is de kans dat ze het overleefd hebben op dit moment jammer genoeg heel klein."

Supporters Nantes leggen bloemen neer

De supporters van Nantes brachten dinsdagavond een eerbetoon aan Sala. De fans kwamen bijeen op het Royal Place in het centrum van de Franse stad en legden onder meer gele tulpen neer bij een fontein.

Sala speelde sinds 2015 voor Nantes en tekende afgelopen zaterdag bij Cardiff City, dat een recordbedrag van 17 miljoen euro voor hem betaalde.

De geboren Argentijn, die ook een Italiaans paspoort heeft, was maandag even terug bij Nantes om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten en plaatste daarvan een foto op Twitter en Instagram.

Het privévliegtuig waarmee hij maandagavond terugvloog naar Cardiff raakte rond 20.30 uur voor de Franse kust van de radar.

In de omgeving van het Britse eiland Alderney in Het Kanaal werd met reddingsboten en helikopters naar het vliegtuig gezocht.

'Sala is een strijder'

De vermissing van Sala is hard aangekomen bij Nantes, waarvoor hij dit seizoen twaalf treffers maakte in de Ligue 1. "Vanmorgen hebben we kennis genomen van het verontrustende nieuws", zegt Waldemar Kita, voorzitter van de nummer vijftien van de Ligue 1.

"Ik denk aan Sala's vrienden en zijn familie en heb nog steeds hoop. Sala is een strijder. We zijn ontroerd door alle steunbetuigingen die we sinds vanochtend ontvangen en de clubleiding sluit zich vanavond bij de actie van de supporters aan door ook een gele tulp neer te leggen."

Bij Cardiff City zijn dinsdagmiddag al bloemen gelegd bij het stadion. Daarnaast heeft de nummer achttien van de Premier League een verklaring over Sala op zijn website geplaatst en is de training van dinsdag geschrapt.

"Iedereen is met zijn gedachten bij Emiliano en de piloot. We blijven bidden voor goed nieuws", schrijft de club.

Bekerwedstrijd Nantes uitgesteld

De bekerwedstrijd van Nantes tegen Entente Sannois Saint-Gratien gaat woensdag ook niet door. Het duel in de zestiende finales van de Coupe de France zou woensdag om 18.30 uur beginnen in het Parc des Sports Michel Hidalgo, maar dat wordt nu zondag om 16.30 uur.

Door de verplaatsing van de bekerwedstrijd wordt het Ligue 1-duel van zaterdag tussen Nantes en Saint-Étienne waarschijnlijk ook uitgesteld.