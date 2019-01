Giovanni van Bronckhorst heeft dinsdag benadrukt dat zijn beslissing om na dit seizoen al dan niet verder te gaan als trainer van Feyenoord losstaat van de resultaten van deze week.

Het is nog altijd onduidelijk of de trainer zijn aflopende contract gaat verlengen in De Kuip. In februari zal daar over gesproken worden.

Feyenoord begon de drukke eerste week van 2019 zaterdag met een teleurstellende 3-1-nederlaag bij PEC Zwolle. Woensdag volgt het kwartfinaleduel met Fortuna Sittard in de TOTO KNVB-beker en zondag wacht een confrontatie met rivaal Ajax.

"De resultaten van deze week zijn niet bepalend voor mijn toekomst bij Feyenoord, maar dat heb ik al eens eerder gezegd", zei Van Bronckhorst dinsdag op zijn persconferentie in aanloop naar het bekerduel met Fortuna.

"Ik ben vaker onderwerp van gesprek geweest. Het is niet leuk als mensen over je praten, maar het is zoals het is. Ik kan er goed mee omgaan."

Van Bronckhorst staat sinds het voorjaar van 2015 aan het roer bij Feyenoord. Sindsdien veroverde hij een landstitel, twee KNVB-bekers en twee Johan Cruijff Schalen met de Rotterdammers.

Teleurgestelde Feyenoorders na de nederlaag bij PEC Zwolle. (Foto: ProShots)

'Verlies bij PEC was een klap'

De Feyenoord-coach erkende op zijn perspraatje dat de nederlaag bij PEC hard aankwam. "Het was wel even een klap, alleen de volgende wedstrijd staat alweer voor de deur. We hebben het verlies goed kunnen analyseren", aldus Van Bronckhorst.

"Of ik iets heb verzonnen om mijn spelers extra te motiveren? Ik heb in het verleden weleens filmpjes laten zien. De boodschap moet overkomen en dat kan op een aantal manieren."

Van Bronckhorst is op zijn hoede voor Fortuna, want de Limburgers wonnen het competitieduel in De Kuip op 16 december met 0-2. "Ik denk dat Fortuna met dezelfde intentie naar De Kuip zal komen", zei de voormalig Oranje-international.

"In de competitiewedstrijd begonnen we goed en ook daar werd het minder. De ruimtes op het middenveld werden te groot. We zullen er morgen anders staan dan in de vorige wedstrijd tegen Fortuna."

Dinsdagavond staat om 20.45 uur met AZ-Vitesse de eerste kwartfinale van de beker op het programma. Woensdag volgen FC Twente-Willem II (18.30 uur) en Feyenoord-Fortuna Sittard (20.45 uur). Ajax en sc Heerenveen strijden donderdag vanaf 20.45 uur om het laatste halvefinaleticket.

Bekijk het programma in de KNVB-beker